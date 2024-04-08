金秀賢平等地為每個電視台獻上一部爆款劇！部部是經典，下一部考慮一下OCN吧

男神級演員金秀賢攜新劇《淚之女王》回歸，該劇收視率節節攀高，目前已經是tvN電視劇收視率史上TOP.8，並還在上升。

說起金秀賢，他表演功力深不可測，每次出演的角色都能帶給觀眾們不一樣的驚喜。 從青春洋溢的校園劇到古裝歷史劇，再到浪漫喜劇，金秀賢總是能把不同類型的角色演繹得淋漓盡致。 有心的網友還發現，金秀賢平等地對待每一個電視台一個爆劇（笑）！

2011年KBS《夢想起飛DREAM HIGH》（17.9%）



當初的金秀賢在這部劇裡還是個剛入行沒幾年的新人演員，他於劇中飾演「宋森動」一角後人氣急升，於年末KBS演技大賞中獲得最佳新人、人氣、最佳情侶三大獎項，成為炙手可熱的新人。 而該劇位居韓國年度月火迷你劇收視率冠軍（17.9%）。



另外，2015年金秀賢又主演了同台的《製作人》，該劇開啟了韓國綜藝電視劇的全新形式，在初次開闢的實驗性金土劇以17.7%的收視率成為繼《來自星星的你》之後韓國首部收視率突破15%的迷你劇，金秀賢並憑此劇獲得KBS演技大賞三座大獎，包括最高榮譽「大賞」殊榮。



2012年MBC《擁抱太陽的月亮》（42.2%）



誰能扛得住古裝金秀賢的魅力啊，還是深情君王的人設！該劇創下42.2%最高收視率，創下韓國十年來（2006-2016）迷你劇最高收視，金秀賢也以該劇榮獲第48屆百想藝術大賞TV部門最佳男演員獎。

2013年SBS《來自星星的你》（28.1%）



但凡你是韓劇粉就一定聽過這部劇，當年可算是風靡全亞洲，誰能不為外星人都敏俊傾倒呢？該劇以28.1%的地面收視率與73.4%的網絡收視率雙雙位居韓國年度迷你劇冠軍。金秀賢憑此劇獲得韓國電視劇大獎最高演技大賞、東京國際電視劇節最佳亞洲演員賞等海內外諸多榮譽，亦成為百想藝術大賞50年首位影視人氣雙料得主，以三座獎杯刷新了單屆獲獎數量的紀錄。

2024年tvN《淚之女王》



上週播出第10集全國平均收視率約為19%，首都圈收視率突破20%大關，達到了20.9%，成為tvN電視劇收視率史上的TOP3，與冠軍《愛的迫降》21.683%相差僅為1%，而劇情已發展到中後段，白賢祐（金秀賢 飾）和洪海仁（金智媛 飾）為首的女王集團會如何反擊成為了最大的看點，想必收視率還會繼續上漲。

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