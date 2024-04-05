年近80的高龄相亲那么火辣吗！演员林玄植狂撩H.O.T. Tony妈，初见面就想同居

《我家的熊孩子》最新387集，播出了「黄昏相亲」，高龄80岁的新晋熊孩子林玄植演员（1945年生），和熊孩子H.O.T. Tony An的妈李玉珍（1946年生）相亲啦！

《我家的熊孩子》制作组、金俊昊与林元熙共同促成了林玄植和Tony妈的相亲，金俊昊与林元熙起初还想帮林玄植想些有趣的撩妹情话，但！根本不需要！金俊昊想的点子完全不管用，倒是林玄植自己直进讲出来的话，撩中的李玉珍女士好几次呢！



林玄植一开始直进的话语就让金俊昊与林元熙惊讶到笑到不行，如「（和对象）能温暖地背靠背就行」，金俊昊掩不住嘴角上扬：「这么快就要一起进房间了吗？」林玄植：「我只是想像一下交往后的场景嘛！」当金俊昊欲替他想个取代「吃拉面」的说法，林玄植潇洒地说：「要不要看完我的1000坪土地再走？」笑翻所有人。



玄植远远见到玉珍便兴奋地上前迎接，双双一见面就牵起手，玉珍表达自己是玄植的粉丝、从姑娘时期就看他演戏，玄植：「我们应该在那时候相遇啊！」从这句话便开始了直进地撩妹，玉珍被撩得不时呵呵大笑（玉珍：「男人都很阴险。」XD）。以下再节录几句：

玉珍：「我们这年龄有点晚了吧？」

玄植：「我现在心都还在滚烫呢！看到美女的话。」



玄植：「之前独居而来的岁月也挺可惜的……所以也有很多快速同居的例子……」

玉珍：「至少要见10次才行呢！」

玄植：「那在见10天就行了呢！」



玉珍：「就算我们是嫲嫲（奶奶）爷爷，也还是男人和女人嘛！所以至少要多多见面，才能了解内在。」

玄植：「内在在体检时都看完了啊！」

玉珍（笑）：「我说心、心。」

玄植：「到了春天到处都会长绿芽嘛！我们男女也是，当然也会长出绿芽啊！」

「现在就快到春天了，当然就会开始长绿芽。」

玄植：「那我们培养下绿芽吧！那你要培养下我吗？」



玉珍似乎也对玄植有好感，表示对方性格洒脱又朴素，还向大家透露已邀请玄植和他女儿到她所居住的平昌游玩，认为要有来有往。究竟这场黄昏之恋会不会成功呢？我们拭目以待吧！

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