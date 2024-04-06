【韓網熱帖】因為IU演唱會門票事件而再次被提及的《藉口GO》場景

IU演唱會門票一向很難搶，這次經紀公司還施行了「隱形御史制度」（暗查制度），有人舉報就會嚴查，揪出超100起非法交易。

不過有粉絲被誤抓，不僅沒能聽到演唱會，還被粉絲會永久除名，覺得很委屈的他通過網路曝光了事情的來龍去脈，引得不少網友氣氛，最後經紀公司出面道歉才平息。

IU公司抓黃牛矯枉過正，無辜粉絲受牽連！EDAM終於道歉了

於此同時IU作客《藉口GO》時提到的演唱會場景再次火爆於網路，當時劉在錫和梁世燦提到了演唱會，兩人都說門票很難搶，沒想到IU很大方地邀請兩人參加，直接說「來吧，來吧」。



網友們再次看到這一幕，結合最近的風波，紛紛表示：

1. 只有粉絲可憐死了

2. 粉絲們看到這個場景當然會生氣了，為了去看你的演唱會費盡心思，你以為大家都願意出高價買黃牛票嗎

3. 藝人其實是官職吧，追星的人才傻

4. 粉絲只是找朋友幫忙，卻被當作代搶，票還被沒收了，歌手本人就能請朋友無券入場，那粉絲的友情也不是友情囉

5. 很多人都不知道，邀請票都是單獨列出來的，不在售票範圍之內

6. 直接送票的行為讓搶票的人都成了大傻子

7. 累死累活搶到票進去之後發現最好的位置都是邀請票，誰看了不生氣啊

8. 有些歌手絕對不設邀請席，全都放出來讓粉絲搶票，這就是明顯的對比啊

9. 是經紀公司不做事，不要罵IU

10. 不能找代搶，也不能廢除邀請票，還不能找朋友幫忙

11. 他們其實是為了抓黃牛和代搶，只不過波及到了無辜的粉絲，但是不僅沒抓住好黃牛和代搶，反而讓粉絲倒楣了

12. 明星就是新興貴族啊

13. 你也不能說IU完全沒有責任，她可是公司三大股東之一啊

14. 最近偶像團演唱會都沒有邀請票了，連成員自己都沒有幾張

15. 完全沒想到啊，在這種場合這麼輕鬆地送票，卻對粉絲那麼嚴苛

16. 我看還有粉絲爆料還沒收到退票的錢，感覺退票也很難

17. 藝人靠一句話就能拿到票，普通粉絲自己花錢買還要被罵，擺出那麼多證據最後也沒能進場，太噁心了

18. 別在廢話了，不然只會讓大家更反感

19. 粉絲是什麼賤民嗎？看來只有脫離K-POP圈才是正解

20. 看來邀請票不需要確認本人啊

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