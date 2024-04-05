《淚之女王》朴成焄熒幕形象慘遭定型！想演喜劇和好人，無奈朋友觀眾都認為「反派角色更出彩」

《淚之女王》主演金秀賢、金智媛、朴成焄、郭東延近日做客Netflix採訪節目，公開了不少各自的TMI。 其中朴成焄透露其實很想演好人和喜劇角色，可惜遇到了現實的阻礙。

《淚之女王》講述財閥夫妻結婚3年後破鏡重圓的故事，隨著劇情進展發現不止是愛情劇，還加入了懸疑、推理、復仇等多種元素，越來越精彩。 朴成焄飾演海外歸來的神秘金融男「尹殷盛」，在最新一集中露出了令人驚悚的真面目。



採訪中，朴成焄被問到更喜歡好人還是壞人角色，認真地說雖然主觀上想選好人，但朋友和觀眾都說演反派時給人留下的印象更深，所以決定「順應民意」選壞人。



問到在《淚之女王》裡最想要的角色時，金秀賢選會長「洪滿臺」、郭東延選劇中兒子，朴成焄則pick郭東延飾演的財閥家傻兒子「洪秀哲」：「這個角色有很多喜劇成分、很有趣，我個人也很喜歡喜劇，一度很想要這個角色。 」





其實朴成焄本人很有幽默感，聊到最近買了狗狗自動餵食機、在他忙於拍戲時十分有用，主持人請他對愛犬講一句話，朴成焄：「汪汪汪汪...」（認真臉）XD



▽朴成焄愛犬Box：



朴成焄之前也曾吐槽拍完《黑暗榮耀》痛失本名、所有人都稱呼他「宰寯」，反派形象真的深入人心！沒想到在《淚之女王》還是相似的配方，現在大家更想看他演好人還是壞人呢？



此外，《淚之女王》一共16集，本週六即將更新第9集，傳說中更加精彩的後半段即將展開！



▽金秀賢、金智媛、朴成焄、郭東延做客Netflix大聊TMI：



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