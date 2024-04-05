IU公司抓黃牛矯枉過正，無辜粉絲受牽連！EDAM終於道歉了

作為最紅的女SOLO歌手，IU開演唱會往往一票難求。 IU所屬經紀公司為了讓粉絲能夠在公平公正的環境下搶票，苦心抓黃牛。據悉，當時經紀公司共查獲超100起不正當交易，官方皆已向售票系統要求票券作廢，更宣佈會員永久除名。

演唱會結束後有粉絲A某透過網路為自己申訴，表示很委屈，只因他拿的票是朋友替他搶的，在入場時被工作人員以「無法確認本人」為由拒絕在了場外，自己也因為此事被粉絲俱樂部永久除名。A某並非通過二手網或SNS等非官方途徑購買的票，其實並不屬於公告中所指的不正當交易範圍，但檢票人員判斷為「他人代搶」。A某稱為證清白拿出了預售交易帳單、身分證以及和幫他搶票的朋友的聊天紀錄、門票匯款紀錄等，可惜檢票人員還是不同意他入場。

A某的事情經過網路的傳播和發酵，很快就在網友之間引發不滿和公憤，最終IU所屬經紀公司EDAM Entertainment出面的道歉。



EDAM Entertainment表示：「我司收到了很多舉報他人不正當交易的郵件，其中一封寫著『很開心幫朋友搶到IU演唱會好位置』文字，還有演出日子、座位區域、座位號碼的照片，懷疑是票務代搶，這就需要現場二次確認，當天A某的票被判定為不正當交易所得，才沒允許他入場。 由於『隱形御史制度』（暗查制度）是我司與Melon Ticket和演出團隊共同引入的政策，旨在更進一步地防止非法交易，因此我們對這次事件感到沉重的責任。 如果有粉絲對檢查過程和本次演唱會有任何不快，我司都真誠地向他們道歉。 我司將儘快努力達成和解並解決問題，也將全力以赴對韓國消費者組織的投訴進行真誠的處理。」並重申「對在門票預訂過程中感到不便的所有粉絲致歉」。

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