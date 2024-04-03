這部漫改劇也太慘了！《沒出息的歷史》找趙炳圭、宋昰昀擔任主角，卻都爆出校暴醜聞

新劇《沒出息的歷史》命運多舛，男女主都爆出校園霸凌醜聞，該劇還能不能正常播出？

說的就是漫改劇《沒出息的歷史》，繼男主角趙炳圭之後，女主角宋昰昀目前也負面消息纏身。



4月1日，jtbc《事件班長》節目踢爆憑藉前段時間播出的人氣劇反派角色一夜爆火的女演員S某曾是校園暴力參與者的事情。 爆料者稱20年前的2004年自己被S某施暴，在毫無任何原因的情況下自己被打耳光90分鐘，後來S某捲入另一起校暴事件後轉學。自己看到出現在綜藝節目中的她之後大受打擊，最終決定曝光這件事情。

很快就有網友挖出節目中提到的S某為《和我老公結婚吧》裡的女二「鄭秀敏」的扮演者宋昰昀，引起軒然大波，而她所屬經紀公司 King Kong Entertainment 也以最快的速度回應否認，更強調「和演員確認後，她並不認識對方，爆料文也全都不是真的」。 然而一天之後她就‎改口承認，因霸凌事件被強迫轉學屬實，但該事情與本次的爆料者無關。



與此同時趙炳圭也曾被指認為校園暴力施暴者，曾‎在紐西蘭的學校上學的他被同學控訴校園霸凌，自此展開攻防戰，趙炳圭活動也沉寂了一段時間。之後，趙炳圭想在紐西蘭進行民事訴訟，但因爆料者現居紐西蘭，並拒絕接受傳喚調查，案件只能原地踏步，時至今日都未能了結。《驅魔麵館2》開播前的發佈會上，趙炳圭還一再強調「校暴並非事實」。



不少民眾為宋昰昀和趙炳圭加油打氣，但仍有不少民眾對兩人的否認抱著懷疑的態度，因為此前也發生過反轉事件，當事人否認之後反而有更多的受害者站出來爆料，坐實他們是加害者的例子，讓民眾大失所望。

據悉，《沒出息的歷史》已經拍攝完畢，此時卻爆出主演陣容有校園霸凌的爭議，該劇能否照常播出前動了不少劇迷的心。據多位影視劇圈知情人士透露，《沒出息的歷史》播出時間未定，但由於主演的負面消息，內部情況並不好。

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