这部漫改剧也太惨了！《没出息的历史》找赵炳圭、宋昰昀担任主角，却都爆出校暴丑闻

新剧《没出息的历史》命运多舛，男女主都爆出校园霸凌丑闻，该剧还能不能正常播出？

说的就是漫改剧《没出息的历史》，继男主角赵炳圭之后，女主角宋昰昀目前也负面消息缠身。



4月1日，jtbc《事件班长》节目踢爆凭藉前段时间播出的人气剧反派角色一夜爆火的女演员S某曾是校园暴力参与者的事情。 爆料者称20年前的2004年自己被S某施暴，在毫无任何原因的情况下自己被打耳光90分钟，后来S某卷入另一起校暴事件后转学。自己看到出现在综艺节目中的她之后大受打击，最终决定曝光这件事情。

很快就有网友挖出节目中提到的S某为《和我老公结婚吧》里的女二「郑秀敏」的扮演者宋昰昀，引起轩然大波，而她所属经纪公司 King Kong Entertainment 也以最快的速度回应否认，更强调「和演员确认后，她并不认识对方，爆料文也全都不是真的」。 然而一天之后她就‎改口承认，因霸凌事件被强迫转学属实，但该事情与本次的爆料者无关。



与此同时赵炳圭也曾被指认为校园暴力施暴者，曾‎在纽西兰的学校上学的他被同学控诉校园霸凌，自此展开攻防战，赵炳圭活动也沉寂了一段时间。之后，赵炳圭想在纽西兰进行民事诉讼，但因爆料者现居纽西兰，并拒绝接受传唤调查，案件只能原地踏步，时至今日都未能了结。《驱魔面馆2》开播前的发布会上，赵炳圭还一再强调「校暴并非事实」。



不少民众为宋昰昀和赵炳圭加油打气，但仍有不少民众对两人的否认抱著怀疑的态度，因为此前也发生过反转事件，当事人否认之后反而有更多的受害者站出来爆料，坐实他们是加害者的例子，让民众大失所望。

据悉，《没出息的历史》已经拍摄完毕，此时却爆出主演阵容有校园霸凌的争议，该剧能否照常播出前动了不少剧迷的心。据多位影视剧圈知情人士透露，《没出息的历史》播出时间未定，但由於主演的负面消息，内部情况并不好。

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