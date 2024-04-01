《財閥X刑警》第一季最後花絮！「薔賢」朴智賢淚如雨下完全止不住

本季罕見破雙位數電視收視率的韓劇《財閥X刑警》上月23日已完結，主演到導演、編劇都陸續傳透過SNS或採訪達終映感言，最後一支官方花絮片也釋出。

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最後一支花絮重點放在逗趣的場邊內容上，陳利手（安普賢飾演）與李薔賢（朴智賢飾演），和與朴準永（姜尚俊飾演）與尹智願（鄭嘉熙飾演）的兩場飯桌，按劇情來說一桌是心事重重，一桌是粉紅泡泡冒出，不過幕後都充滿笑聲相當搞笑，尹智願一度「吃太多」講不出台詞最好笑。



接著是崔理事接任漢水集團會長一幕，資深演員金明秀竟然沒抓準時機唸台詞NG啦！還有最後的陳利手回歸江河警署重案一組，崔憬趁（金伸比飾演）抱抱完陳利手兩人衣服勾住NG，李薔賢弄掉陳利手的辭職書本來想裝沒事繼續演，最後還是笑場。



安普賢、朴智賢、郭時暘（飾演陳勝主）、姜相俊與金伸比紛紛講述感言，感謝觀眾也感謝彼此與工作人員們。朴智賢果然像先前她在IG透露的，哭得相當慘‎，她講感言時便紅著眼眶，一路哭到抱抱道別、全體合照還在哭（下圖，尹智願發現後攬著她安慰她），可見對《財閥X刑警》感情非常深厚。



網友看完花絮留言「這是我看過最感動的一部戲劇，安普賢人生演技最棒」、「《財閥X刑警》結束後罹患了憂鬱症ㅠㅠ，很幸福」、「朴智賢是很帥氣的演員，希望能擔當更多主演，普賢演員也很了不起、動作戲很優秀。普賢照顧搭檔的模樣也很好，兩名演員默契也很了不起」、「從製作花絮來看，片場真的很溫馨溫暖啊，聽到劇終感想真的像離別般悲傷……謝謝你們帶給我們樂趣和幸福。」

除了上述留言，幾乎都在敲碗第二季啊！第二季切拜不要讓我們等太久啊！

▼花絮影片（另一支更早的15、16集花絮著重在安普賢與郭時暘的動作戲）



最後再附上「真的最後了的」的演員們限動告別：

▼金伸比：「感謝這段時間陪伴和喜愛《財閥X刑警》的所有人。」



▼朴智賢

（‎把巧克力當主食傳到整個劇組都知道，應該是工作人員的貼心禮物？）



▼安普賢：「最棒的團隊／we are Best」



「我愛你署長／在洗半身浴也會接我電話的我親愛的哥哥」（出賣裸身和他視訊通話的「署長」演員金炳春XDD，為保護（前）署長，小編這邊幫他穿個衣服）



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