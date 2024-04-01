《财阀X刑警》第一季最后花絮！「蔷贤」朴智贤泪如雨下完全止不住

本季罕见破双位数电视收视率的韩剧《财阀X刑警》上月23日已完结，主演到导演、编剧都陆续传透过SNS或采访达终映感言，最后一支官方花絮片也释出。

*相关报导：

「拍摄现场真的很幸福」安普贤提《财阀X刑警2》：「希望谁都别被替换」／

《财阀X刑警》导演：「像礼物般的作品」编剧提第二季：「想写出更狡猾的犯人」／

「因为利手很幸福」安普贤感性暂别《财阀X刑警》，朴智贤哭道：「唯一留恋是蔷贤」

最后一支花絮重点放在逗趣的场边内容上，陈利手（安普贤饰演）与李蔷贤（朴智贤饰演），和与朴准永（姜尚俊饰演）与尹智愿（郑嘉熙饰演）的两场饭桌，按剧情来说一桌是心事重重，一桌是粉红泡泡冒出，不过幕后都充满笑声相当搞笑，尹智愿一度「吃太多」讲不出台词最好笑。



接著是崔理事接任汉水集团会长一幕，资深演员金明秀竟然没抓准时机念台词NG啦！还有最后的陈利手回归江河警署重案一组，崔憬趁（金伸比饰演）抱抱完陈利手两人衣服勾住NG，李蔷贤弄掉陈利手的辞职书本来想装没事继续演，最后还是笑场。



安普贤、朴智贤、郭时阳（饰演陈胜主）、姜相俊与金伸比纷纷讲述感言，感谢观众也感谢彼此与工作人员们。朴智贤果然像先前她在IG透露的，哭得相当惨‎，她讲感言时便红著眼眶，一路哭到抱抱道别、全体合照还在哭（下图，尹智愿发现后揽著她安慰她），可见对《财阀X刑警》感情非常深厚。



网友看完花絮留言「这是我看过最感动的一部戏剧，安普贤人生演技最棒」、「《财阀X刑警》结束后罹患了忧郁症ㅠㅠ，很幸福」、「朴智贤是很帅气的演员，希望能担当更多主演，普贤演员也很了不起、动作戏很优秀。普贤照顾搭档的模样也很好，两名演员默契也很了不起」、「从制作花絮来看，片场真的很温馨温暖啊，听到剧终感想真的像离别般悲伤……谢谢你们带给我们乐趣和幸福。」

除了上述留言，几乎都在敲碗第二季啊！第二季切拜不要让我们等太久啊！

▼花絮影片（另一支更早的15、16集花絮著重在安普贤与郭时阳的动作戏）



最后再附上「真的最后了的」的演员们限动告别：

▼金伸比：「感谢这段时间陪伴和喜爱《财阀X刑警》的所有人。」



▼朴智贤

（‎把巧克力当主食传到整个剧组都知道，应该是工作人员的贴心礼物？）



▼安普贤：「最棒的团队／we are Best」



「我爱你署长／在洗半身浴也会接我电话的我亲爱的哥哥」（出卖裸身和他视讯通话的「署长」演员金炳春XDD，为保护（前）署长，小编这边帮他穿个衣服）



草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻