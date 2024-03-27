「因為利手很幸福」安普賢感性暫別《財閥X刑警》，朴智賢哭道：「唯一留戀是薔賢」

《財閥X刑警》23日完結，從演員到工作人員，團隊感情很好從演員們上節目自述到IG發文都能感受。「陳利手」安普賢與「李薔賢」朴智賢在完結過後的發文，更是離情依依。

「真心感謝大家對 #財閥X刑警的喜愛。愛著金子般的利手、讓我會像傻瓜一樣笑出來，都因為有一起製作《財閥X刑警》的工作人員才化為可能。真心的非常非常感謝你們，想你們了……（手比愛心）」

「也感謝打造出讓我們彼此合而為一的演員們，從中學到了很多。會以更加療癒、爽快的第二季和大家見面，真的，真的，因為利手很幸福，一定要再見啊。（利手招牌手勢）ps.受理陳利手的辭職信」安普賢把感言寫成「陳利手的辭職信」，感性之外逗趣的表達在第二季來臨之前得暫別《財閥X刑警》了。

朴智賢在結局前夕就吐露自己「送不走《財閥X刑警》」，終映後發出自己哭了的照片，寫下：「大家好，我是朴智賢。去年一年裡包含許多人辛勞的戲劇《財閥X刑警》終於結束了。最後一天拍攝時，我（哭得太厲害了），所以含有劇終感言的影片沒能完整，所以就這樣用文字傳達心意。」

「這部作品對我來說是很大的挑戰和課題，對目前為止在演技上仍有不足的我來說，是一部讓我學到很多東西的作品。之前要送走飾演的角色時，我從來沒有留戀過，唯一留戀的是薔賢。也許是因為過程中學到了很多成長了。很幸運，有這麼多優秀的人幫助現在的薔賢才能化為可能，非常感謝。還有對於非常不足的我，也非常感謝大家接受並支持身為薔賢的我的所有人。」

「以後作為演員，我會盡最大的努力毫無留戀的結束演技。雖然戲劇結束了，但請繼續關注未來薔賢的生涯，身為演員朴智賢的生涯 :)」



飾演「朴準永」的姜尚俊（另譯姜相準）則寫下：「充滿愛和熱情的江河警察署家人們，在這之中，能讓我們可以盡情的笑著工作的更大的存在……我們導演旗下的工作人員們！我們是江河-多（利手招牌手勢）（按：「江河多강하다」諧音「很強悍」）。改謝大家，因為過分的愛太幸福了，第二季……我會更加幸福的。」



飾演法醫「尹智願」的鄭嘉熙，在結局前夕Po出和「李薔賢」朴智賢「放閃的照片表達不捨，結束後簡短用一句話「真的，幸福的讓人內心澎拜」概括對《財閥X刑警》的喜愛，另外再透過經紀公司51K表達留下了許多幸福回憶，會好好珍惜所有瞬間。



最後在附上一名工作人員所發的文，長文中提到這是自己「產生最多也傾注最多感情的作品，偶有壓力與迷茫，但回頭一看充滿幸福」，接著和安普賢一樣暫別利手、薔賢與《財閥X刑警》，表示不曉得第二季能否繼續合作，「但幸好這不是他們的最後一次」。



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