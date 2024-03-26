「拍攝現場真的很幸福」安普賢提《財閥X刑警2》：「希望誰都別被替換」

SBS與Disney+聯播之人氣韓劇《財閥X刑警》23日完結，男主角「陳利手」安普賢接受各大韓媒採訪，提到了劇終感想與對第二季的想法。
安普賢與朴智賢、姜尚俊（或譯姜相準）、金伸比及鄭嘉熙上節目《強心臟VS》，就曾說過和《財閥X刑警》劇組的感情不普通，演員群和製作團隊在拍攝期間就培養了好默契與好感情，他因此主導了MT（Membership Training），而這也是包括他在內，第一次有拍攝還沒結束便參與MT出遊的經驗。
「雖然到目前為止沒有拍過很多作品，但是拍攝現場真的很幸福很有趣。」他不捨的表達喜歡《財閥X刑警》拍攝現場的氛圍，也提到的作品與角色都非常好，自己也藉此感受人氣變化。他還解釋曾演出《梨泰院Class》創造話題，但當時逢Covid-19疫情，是跟著團隊到海外頒獎典禮才發現有許多人關注自己，現在才真正親身體驗人氣。
《財閥X刑警》收視佳，在劇尚未完成前便決定製作第二季，安普賢對此表示是透過報導知情此事，知道後很開心，「其實拍攝期間就有人提出想製作第二季，去MT時就有想法『希望不要有人被替換，就這樣進入第二季多好』」。對於第二季有想改善的部分嗎？他說想要展現更多利手小聰明的魅力，吐露原先表演時擔心太誇張而放鬆了點，但實際看剪輯後覺得沒必要，「早知道就更果斷嘗試了」。
安普賢採訪還提到動作戲與下水戲，提及和《財閥X刑警》武術指導已合作了4次，和指導配合得很好、在利手身上發揮得很滿足，而被關在水槽的戲，幸好朴智賢本身小時候很會游泳（編按：劇裡朴智賢飾演的李薔賢是旱鴨子），相互配合之下雖然很累但效果很滿意。完整原文報導可見《TVDaily》。
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