2024台灣韓流嘻哈最大場！嘻哈大佬The Quiett 領軍七組嘻哈精英「BITION BOYZ」5月25日(六)北流戶外開唱

2024 台灣韓流嘻哈最大場

嘻哈大佬The Quiett 領軍嘻哈廠牌AMBITION MUSIK

七組嘻哈精英「BITION BOYZ」5月25日(六)北流戶外開唱

門票4月13日(六)全面啟售

韓流嘻哈狂潮襲台！韓國嘻哈巨擘The Quiett領軍重量級廠牌AMBITION MUSIK，旗下ASH ISLAND、CHANGMO、KEEM HYO EUN、HASH SWAN、ZENE THE ZILLA、DON MALIK、PAUL BLANCO等七位菁英級饒舌歌手，將於5月25日下午6點於台北流行音樂中心的戶外演出廣場舉行「BITION BOYZ」演唱會，打造2024年在台北最大的韓國嘻哈盛事。



韓國嘻哈界的權威廠牌AMBITION MUSIK，集結了一眾在韓國嘻哈圈具有顯著影響力的且個個身懷絕技的嘻哈歌手。繼嘻哈界的領軍人物The Quiett 兩度訪台演出後，AMBITION MUSIK這次帶來了新一代的嘻哈浪潮。





主辦單位TONZ Entertainment與AMBITION MUSIK廠牌表示，這7位「BITION BOYZ」首次來台與粉絲見面，特別準備了豐富的曲目和粉絲福利，屆時不僅有歌手們的個人表演，還將帶來多樣的聯合演出，成為年度嘻哈樂迷的重要音樂盛事。





「BITION BOYZ」演唱會將於5月25日下午6點，在臺北流行音樂中心戶外演出廣場隆重舉行，門票自4月13日（星期六）下午12點起，於Ibon網站（https://ticket.ibon.com.tw）開售。欲了解更多演唱會詳情及最新消息，敬請關注主辦單位TONZ Entertainment官方Instagram (@tonzentofficial) 及執行力整合行銷有限公司(@exe_tw)。









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