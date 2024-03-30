2024台湾韩流嘻哈最大场！嘻哈大佬The Quiett 领军七组嘻哈精英「BITION BOYZ」5月25日(六)北流户外开唱

2024 台湾韩流嘻哈最大场

嘻哈大佬The Quiett 领军嘻哈厂牌AMBITION MUSIK

七组嘻哈精英「BITION BOYZ」5月25日(六)北流户外开唱

门票4月13日(六)全面启售

韩流嘻哈狂潮袭台！韩国嘻哈巨擘The Quiett领军重量级厂牌AMBITION MUSIK，旗下ASH ISLAND、CHANGMO、KEEM HYO EUN、HASH SWAN、ZENE THE ZILLA、DON MALIK、PAUL BLANCO等七位菁英级饶舌歌手，将於5月25日下午6点於台北流行音乐中心的户外演出广场举行「BITION BOYZ」演唱会，打造2024年在台北最大的韩国嘻哈盛事。



韩国嘻哈界的权威厂牌AMBITION MUSIK，集结了一众在韩国嘻哈圈具有显著影响力的且个个身怀绝技的嘻哈歌手。继嘻哈界的领军人物The Quiett 两度访台演出后，AMBITION MUSIK这次带来了新一代的嘻哈浪潮。





主办单位TONZ Entertainment与AMBITION MUSIK厂牌表示，这7位「BITION BOYZ」首次来台与粉丝见面，特别准备了丰富的曲目和粉丝福利，届时不仅有歌手们的个人表演，还将带来多样的联合演出，成为年度嘻哈乐迷的重要音乐盛事。





「BITION BOYZ」演唱会将於5月25日下午6点，在台北流行音乐中心户外演出广场隆重举行，门票自4月13日（星期六）下午12点起，於Ibon网站（https://ticket.ibon.com.tw）开售。欲了解更多演唱会详情及最新消息，敬请关注主办单位TONZ Entertainment官方Instagram (@tonzentofficial) 及执行力整合行销有限公司(@exe_tw)。









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