KSD贈票活動！送出Disney+科幻懸疑韓劇《支配物種》獨家線上粉絲見面會【實體參與】沉浸式見面會入場券

KSD 贈票活動！送出 Disney+ 科幻懸疑韓劇《支配物種》獨家線上粉絲見面會的【實體參與】沉浸式見面會入場券（共 2名），活動詳情內文看。

▶ 參加辦法：

1.到 KSD 官方 IG 貼文 留言，@一位你想和他一起看這部作品的朋友，並分享貼文到你的限動！

2.加入我們的 LINE好友

* 加好友後 "不能封鎖" 韓星網LINE帳號

▶活動會即刻進行到3/31 23:59止，4/1中午會在IG貼文公佈得獎者。到時候會再私訊通知得獎者



由朱智勛&韓孝周主演的《支配物種》將在4月10日首播。

#你願意加入變成支配者嗎?



【活動詳情】

活動時間：4/8（一） 18:20 - 19:10

報到時間：17:00 (現場將有沉浸式打卡互動專區可提前體驗）

活動地點：台北市萬華區漢中街116號8樓（西門町新世界大樓）

【注意事項】

* 送出的【實體參與】沉浸式見面會入場券

* 公佈中獎名單後，會私訊請中獎者提供聯繫方式，所有資料只會用於該活動

* 得票者須提供韓星網加入LINE好友截圖

* 中獎者不得要求、指定、更改獎項或兌換現金，且不得轉讓或轉售獎品

* 韓星網及主辦方保留修改及更動此活動之權利

* 參加此活動，務必遵循所有活動流程與執行細節，若有任何違反活動規範或違法的事，即會被取消參加資格和相關贈品，且須負責相關賠償與法律責任

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