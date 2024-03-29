KSD赠票活动！送出Disney+科幻悬疑韩剧《支配物种》独家线上粉丝见面会【实体参与】沉浸式见面会入场券

KSD 赠票活动！送出 Disney+ 科幻悬疑韩剧《支配物种》独家线上粉丝见面会的【实体参与】沉浸式见面会入场券（共 2名），活动详情内文看。

▶ 参加办法：

1.到 KSD 官方 IG 贴文 留言，@一位你想和他一起看这部作品的朋友，并分享贴文到你的限动！

2.加入我们的 LINE好友

* 加好友后 "不能封锁" 韩星网LINE帐号

▶活动会即刻进行到3/31 23:59止，4/1中午会在IG贴文公布得奖者。到时候会再私讯通知得奖者



由朱智勋&韩孝周主演的《支配物种》将在4月10日首播。

#你愿意加入变成支配者吗?



【活动详情】

活动时间：4/8（一） 18:20 - 19:10

报到时间：17:00 (现场将有沉浸式打卡互动专区可提前体验）

活动地点：台北市万华区汉中街116号8楼（西门町新世界大楼）

【注意事项】

* 送出的【实体参与】沉浸式见面会入场券

* 公布中奖名单后，会私讯请中奖者提供联系方式，所有资料只会用於该活动

* 得票者须提供韩星网加入LINE好友截图

* 中奖者不得要求、指定、更改奖项或兑换现金，且不得转让或转售奖品

* 韩星网及主办方保留修改及更动此活动之权利

* 参加此活动，务必遵循所有活动流程与执行细节，若有任何违反活动规范或违法的事，即会被取消参加资格和相关赠品，且须负责相关赔偿与法律责任

韩星网@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻