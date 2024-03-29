海外旅行必帶隨身物是什麼〜成勛的回答令人哭笑不得！從小就有飛行夢自然愛上跳傘！

主演多部韓劇《婚詞離曲》《完美的結婚公式》《死期將至》的男神成勛終於再度來台與粉絲們見面了！這次他留著捲捲的長瀏海髮型，多了一種浪漫的感覺，而他也不忘向粉絲們喊話，明天一定要與大家開心玩樂。

成勛最近除了戲劇也跨足話劇《ART》的演出，提到演出話劇是否有不適應或是困難的地方？成勛胸有成竹的表示，完全沒有不適應，不過當然話劇的演出與電視劇總是不同，話劇是完全LIVE的演出方式，如果有遇到什麼狀況，這齣戲都必須要繼續下去，不能喊卡。

他也提到演出話劇《ART》時發生的小趣事，某一次演出當中，他說錯了台詞，大約跳過了5分鐘的劇情而唸出了後面的台詞，雖然他的態度從容不迫，所以觀眾們並沒有察覺有什麼狀況，但是對於和他同台演對手戲的演員來說，當下應該會覺得很錯愕，不過應該因為大家都是很有經驗的表演者，所以當作沒事完全繼續演下去，讓他印象深刻。



成勛在《死期將至》中的跳傘演出也是令人印象深刻，到底是什麼樣的契機讓他愛上跳傘的呢？成勛表示自己從小就有飛行夢，即使在夢中也總想著自己在空中翱翔，所以喜愛跳傘也算是實現自己的夢想。成勛也歡迎喜愛跳傘的朋友，先嘗試進行跳傘體驗，就是與跳傘指導員一起跳的方式來體驗在高空中的感受，而像他這樣已經相當專業的跳傘者，才可能自己進行跳傘。



食量超大的成勛也曾多次分享過自己的減重經驗，這次來台是否有想要吃的美食清單呢？成勛說今日還無法放心的大吃，因為明日有見面會的表演日程，也有一個與粉絲共進餐食的活動，所以在公開活動結束後才有可能稍微放鬆一下。雖然說對自己的身材管理相當嚴格。但成勛也認為人生不能沒有美食，也不能全年都處在急於減重的狀態，所以真的真的很餓的時候，就吃吧〜



最後問到成勛外出時是否有什麼必備的隨身小物？他竟直接回答「內褲」！因為真的需要「隨身」，令人哭笑不得。後來請他針對「海外旅行時的必備小物」分享其中一個，沒想到成勛想破了頭都沒有「手機」以外的答案，他表示要出國的話就拿了護照與簡單衣物就可以出發了！真的是相當隨興又自然的一位。



成勛《Sung Hoon 2024 FAN MEETING in TAIPEI》3月30日下午將於新北市政府多功能集會堂與粉絲們相見，KKTIX網站及全家便利商店機台仍票券銷售，明日也有現場售票，歡迎粉絲們一起來玩！

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