韓孝周正面迎戰國家總理！《支配物種》組織內鬼不斷，最強保鑣朱智勛揭開關鍵秘密卻遭革職！（EP.7–8）

[有雷] 《支配物種》終於即將進入劇情最高潮，朱智勛在任務中痛失拍檔，卻也發現自己除了靈敏聽覺外更擁有怪力，總理李熙俊想獨佔韓孝周BF集團的人工器官培養技術，韓孝周只好先發制人，搶先向全國公開自己的計劃。

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禹採耘（朱智勛飾）在追趕嫌犯中痛失搭檔金鎬升，自己也被警方所逮捕，當時CCTV所拍下他擁有怪力可將員警甩到高處，令人匪夷所思。不久後禹採耘獲釋，原以為是代表尹自由（韓孝周飾）為他做保，但一步出警局就被請到特定地點與總理鮮于宰（李熙俊飾）會面。



總理對於禹採耘從瀕死狀態被救回，並擁有怪力，認定他接受了BF的人工器官，不過禹採耘僅表示是身上所穿的「感測西裝」發揮作用，總理不信邪還脫下外套，認真想與禹採耘過招，只見禹採耘大手一揮，總理竟然鼻子開始血流如注，這規模還不只是一般的流鼻血，讓禹採耘也大吃一驚。原來鮮于宰本身是血友病患者，BF的技術極有可能讓他重生。



總理要求與尹自由單獨對談，也表達自己自願成為下一個受試者，尹自由要求全人民共享成果，只要通過特殊法令允許複製人體器官即可，不過鮮于家族卻只想要獨享長生不老的技術。禹採耘對於多年前的總統視察軍營爆破案仍心存懷疑，他幾乎已確認這起爆炸的主謀並不是前總統懷疑的尹自由，但當時前總統對人造器官的議題相當排斥，主謀似乎可能是總統的女婿，也是總理的父親。



尹自由再度發現團隊中除了已死去的金伸救教授外，仍有內鬼造成保鑣金鎬升的死亡，最終他們確定並逮捕了鄭海登法律顧問，鄭海登的確與總理父親的道森集團通風報信，洩露BF尹自由與保鑣的行蹤。尹自由利用高端儀器獲取鄭海登的腦波，但鄭海登並不願妥協招供，此時她揭露禹採耘成為尹自由的保鑣也是被安排的，尹自由又再度對禹採耘燃起了警戒，並且將他革職，請他立即離開BF集團。



尹自由為了搶得先機，安排虛擬記者會，向全國各地民眾同步宣布自己即將公開招募人工器官自願受試者，也說明了自己多年前也曾經試驗過但是失敗，造成受試者的死亡。並且尹自由表示自己也將成為最主要的受試者，她打算將自己全身上下的器官全部換成人工製造的。而在此同時總理也向全國人民發表談話，大力抨擊尹自由的計畫。人民該相信誰？



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