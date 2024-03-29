李光洙確定出演劉在錫&柳演錫新綜藝《只要有空》，闊別《Running Man》三年重回電視綜藝

李光洙離開《Running Man》約3年，將於4月23日亮相劉在錫和柳演錫主持的新節目《只要有空》，擔任該節目第一位嘉賓。

根據SBS電視台，李光洙將參與SBS新綜藝節目《只要有空》的首次錄製。 《只要有空》是一檔街頭綜藝節目，由劉在錫和柳演錫共同擔任MC，利用日常生活中的短暫空隙贈送幸運，主打與市民們直接互動並帶給他們笑聲、沒有刺激性或各種設定，將於4月23日首播。



劉在錫和柳演錫在網綜《mini藉口罷了》展現了不錯的化學反應，雖在《Running Man》和Netflix綜藝節目《嫌疑犯就是你》等節目中也有過合作，但作為MC合作還是首次。

同時，這是李光洙自2021年6月離開《Running Man》后經過相當長時間的綜藝回歸，即便算上2021年8月為宣傳新片擔任《我家的熊孩子》特別MC，也已時隔2年8個月。



李光洙作為SBS招牌綜藝節目《Running Man》的元祖成員，從2010年7月開始活躍了約11年。 隨著《Running Man》人氣遍及全球，李光洙也躋身韓流明星行列。

李光洙通過《Running Man》結識劉在錫，離開節目後後仍與其合作了Disney+綜藝《韓星地帶：逃脫任務》和Netflix綜藝《韓國No.1》，在《Running Man》這邊則不時通過電話與成員們互動。 這將是李光洙離開《Running Man》後第一次與劉在錫在SBS綜藝節目中重逢。



此外，《只要有空》由《Running Man》崔寶弼PD和Netflix綜藝《海妖的呼喚：火之島生存戰》蔡真娥（音）作家共同打造，將於4月23日晚10點20分作為SBS脫口秀《強心臟VS》的後續節目首播。

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