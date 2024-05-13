朱智勛與韓孝周是否存活！《支配物種》竟是反派大獲全勝！留第二季伏筆~（EP.9– 10完）

[有雷] 《支配物種》10集已完整公開，不過最終結局卻令人驚訝。多方訪查之下，朱智勛查出了當年爆炸案的幕後主使，李茂生也發現了道森集團以許多手段來阻擋BF集團的研究。尹自由雖然答應延後把自己的器官全換掉的計畫，卻因一場意外而必須實現自己所說的話…

以下為防雷線



在BF集團尹自由（韓孝周飾）向全國發言即將首先置換自己的所有器官後，引發各界譁然。研究總監溫山（李茂生飾）對外表示並不會依照尹自由的說法進行。保鑣禹採耘（朱智勛飾）找上了總理的母親，原來前總統臨時決定前往軍事基地視察的行程，女兒是知道的，並且透露給了自己的先生鮮于根。禹採耘的戰友背了黑鍋入獄，但實際上主謀也另有其人。禹採耘必須前往杜拜找尋真相，而他出發前與尹自由的約定，就是等他回來才可以進行手術。



尹自由約了偽裝成牧師卻能洗腦他人，短時間內造成金深救教授死亡的「工程師」池順元，但尹自由趕到現場時池順元卻遭人襲擊失血過多，他要求到BF接受器官移植，尹自由帶著他上車，但車輛卻從頂樓墜落，造成尹自由多處臟器破裂，迫不得已的狀況下她必須進行全身器官移殖。BF也請來了所有醫學權威來協助進行手術。



總理鮮于宰（李熙俊飾）藉此機會揭發父親的罪行，並且辭去總理一職，接手了道森集團，也得到了BF集團的研究成果硬碟。道森派去BF的內鬼鄭海登，雖然藉機逃脫監禁，卻也在駕車離去時發生車禍，頭部受傷導致她失憶。禹採耘返國後發現尹自由身受重傷，正在接受手術，而他也必須抵擋入侵BF的武裝部隊，歷經一陣血戰後，最終也倒臥在血泊中。



BF集團除了被武裝部隊攻擊，就連系統也遭到駭客入侵，似乎影響到「蔣英實」的功能，以及許多程式開始遭到竄改。最後鏡頭停留在尹自由曾想念妹妹時總會來到的A區，只聽見了尹自由問「英實，我在哪裡？」，而禹採耘也就此甦醒，是否為第二季留下伏筆？



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞