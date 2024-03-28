【韓網熱帖】如果免費贈票，你會去哪個演唱會？（不可轉售）

1. 當下最紅歌手演唱會的第一排 2. 我最愛歌手演唱會的最後一排

不可轉售，必須本人出席！大家會選哪一個？

*這是新韓銀行app裡的平衡遊戲，56%用戶選了前者，原PO感到震驚所以轉帖過來問大家意見。



韓國網友評論：

1. 當然選1，我本命的票我自己都能買到更好的kkk

2. 坐第一排的機會能有幾次啊，當然選1！2的話我自己買票都不至於最後一排kkk

3. 選1，然後拍照賣掉再買2，我那擅長拍照的追星朋友如是說...

4. 我選1，喜歡的歌手更不想坐最後一排kkk

5. 當然選2，不感興趣的歌手去了也是浪費時間

6. 我選2，不知道的歌聽了也無趣

7. 演唱會最重要是現場感，最後一排也無妨

8. 我選2，搶票根本是地獄，有票就不錯了

9. 1沒有任何意義，2才寶貴

10. 跟朋友去過不熟的男偶像演唱會，除了主打歌都沒聽過，應援方法也不懂，蠻無趣的...

11. 看到結果我也震驚了，不喜歡的歌手第一排又有什麼用？甚至還不能轉售ᅮ

12. 不感興趣的歌手在第一排看也就那樣，但如果是IVE我就會去，想近距離看看員瑛和兪真kk

13. 樂趣是跟追星之心成正比，之前在奧林匹克主競技場的山頂看演唱會也很開心kkk

出處：https://theqoo.net/hot/3156537702

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