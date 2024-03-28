【韩网热帖】如果免费赠票，你会去哪个演唱会？（不可转售）

1. 当下最红歌手演唱会的第一排 2. 我最爱歌手演唱会的最后一排

不可转售，必须本人出席！大家会选哪一个？

*这是新韩银行app里的平衡游戏，56%用户选了前者，原PO感到震惊所以转帖过来问大家意见。



韩国网友评论：

1. 当然选1，我本命的票我自己都能买到更好的kkk

2. 坐第一排的机会能有几次啊，当然选1！2的话我自己买票都不至於最后一排kkk

3. 选1，然后拍照卖掉再买2，我那擅长拍照的追星朋友如是说...

4. 我选1，喜欢的歌手更不想坐最后一排kkk

5. 当然选2，不感兴趣的歌手去了也是浪费时间

6. 我选2，不知道的歌听了也无趣

7. 演唱会最重要是现场感，最后一排也无妨

8. 我选2，抢票根本是地狱，有票就不错了

9. 1没有任何意义，2才宝贵

10. 跟朋友去过不熟的男偶像演唱会，除了主打歌都没听过，应援方法也不懂，蛮无趣的...

11. 看到结果我也震惊了，不喜欢的歌手第一排又有什么用？甚至还不能转售ᅮ

12. 不感兴趣的歌手在第一排看也就那样，但如果是IVE我就会去，想近距离看看员瑛和兪真kk

13. 乐趣是跟追星之心成正比，之前在奥林匹克主竞技场的山顶看演唱会也很开心kkk

出处：https://theqoo.net/hot/3156537702

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻