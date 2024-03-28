一覺醒來成寡婦！《HIDE》李寶英堅信老公絕非輕生，謎樣證人李敏載究竟是敵是友（EP.1–2）

[有雷]最新懸疑電視劇《HIDE》終於開箱，李寶英在與友人斷片後不省人事回到家，隔天起床還送老公出門上班，接下來卻發現老公失聯，不久後竟然收到老公已成為一具焦屍的消息……觀眾們都知道李茂生絕對還活著，但他到底為何以殺手的樣態重新登場？

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羅文英（李寶英飾）前職為檢察官，與丈夫車成宰（李茂生飾）為車雄律師事務所的共同代表。文英久違地與友人相約喝酒，卻不勝酒力醉倒，隔日在自家醒來，卻完全不記得發生什麼事。一下樓只看見體貼的成宰正在為女兒準備早點，就像平時一樣的和樂，成宰手上割傷貼了個卡通OK繃就匆忙出門了。



不久後文英卻接到律師事務所打來的電話，說成宰沒有出現，需要文英幫忙去出席開庭，大家怎麼也聯繫不到成宰。文英硬著頭皮到了現場，見到了氣呼呼地金山物產馬江組長，以及一位眼神游移的神祕證人都振宇（李敏載飾）。但最關鍵的被告女子，卻趁機逃脫，讓庭審無法順利進行。而金山物產的組長一臉凶狠，警告文英「妳先生不是你想像中的那種人」，都振宇也說著一樣的話，暗示著成宰進行了許多文英不知道的勾當。



文英仍聯繫不上老公而心急如焚，看見隔壁車輛中的駕駛貼著與老公一樣的OK繃，甚至不惜上演飛車追逐，差點出了車禍。回到律師事務所的文英，此時才驚覺老公已經負債30多億韓元，事務所也已經好幾個月發不出薪資。也擔心老公的失蹤並不單純，是否有債務上的糾紛？沒多久，文英就收到警方要她前往認屍的通知，燒毀的車中，成宰也成了一具焦屍。



痛哭失聲的文英不信成宰會選擇輕生，堅持進行屍體解剖，卻被成宰的母親拒絕，而直接火化了屍體。事務所收到了來自成宰寄送的遺書，似乎更說明了輕生的事實。文英在家中也收到一個沒有寄件人的包裹，打開卻是一雙高跟鞋以及成宰的手寫信，要她整理一下鞋櫃，沒想到文英在鞋櫃中竟發現了兩個裝滿了現金的鞋盒，還有很多受益人指定為文英的保單……這讓文英更混淆了。



女兒小春突然傳來受傷消息，幸好有鄰居河妍珠（李清娥飾）幫忙照顧，但女兒說到自己受傷的原因，是看到對面有一個很像爸爸的人，於是橫越馬路。文英開始抽絲剝繭，覺得當日出庭看見的馬江組長以及證人都振宇都很可疑，尤其都振宇一直出現在自己身邊，文英追了上去，都振宇看見她奮力追逐而跌倒受傷，於是說自己並非案件真兇，而當日脫逃的被告女子已經死亡。都振宇正在暗自調查中，也與文英約好在夜晚山邊會面。



文英一約開車來到目的地，卻有人早一步抵達，並且衝撞騎乘機車的都振宇，振宇往橋下跑，該男子手持長槍向振宇射擊，鏡頭一拉近，竟是文英的丈夫車成宰！都振宇曾被馬江的人綁架，他看似偏向挺車成宰這一邊，但為何成宰卻想置他於死地？



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