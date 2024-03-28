瘦瘦高庚杓回來了！看劇照就覺得很搞笑的《沒有秘密》預告讓人笑破肚皮的劇情！

JTBC的新水木電視劇《沒有秘密》5月即將公開，今日首度公開海報以及劇照、預告等，透過正在進行「速報」的主播高庚杓，似乎無法控制自己的嘴巴？！

《沒有秘密》劇情描述一位無法控制自己舌頭的主播宋基白，與充滿了熱情的綜藝節目作家溫宇宙相遇後，展開了一段幼稚又沒禮貌故事，屬於人生反轉電視劇。高庚杓也表示「將毫無謊言的展現出所有秘密」給大家，第一波的主視覺以及預告就已經吸引了觀眾們的好奇心。



高庚杓飾演的宋基白是一位給人「腦性男」「金湯匙」「高資歷」等形象，並且在某些狀況下不會SAY NO拒絕的好好先生，以這樣的處世之道在韓國職場撐了8年之久，終於即將走上主播檯，被選為FM主播。海報上寫著「這是緊急報導，雖然是我的嘴巴卻無法隨心所欲」，試圖逃離新聞檯的高庚杓引人發笑，到底是什麼樣的狀況讓基白如此心慌想逃？



不僅是不能說出謊言，就連心中沒有那樣的想法也說不出那樣的話，這才是最大的危機，也是高庚杓所指的「雖然是我的嘴巴卻無法隨心所欲」，被解讀為吃了誠實豆沙包的他，必須靠著仗義直言這樣的魄力生存下去，也顛覆了他8年來在公司所樹立的形象。穿著端正的主播本應冷靜的面對鏡頭，他卻因為這樣的狀況而瘋狂跳腳，成為一大笑點。



製作組表示，公開的劇照與預告中，連1％秘密與謊言都不能存在的基白，帶來反轉的人生。演員高庚杓即將嚐試大膽的搞笑演技，個人特色十足。另外綜藝作家全宇宙（姜漢娜飾），韓國演歌歌手金正憲（朱鍾赫飾）也將揭開神祕面紗，請大家期待他們會以什麼樣的故事展現比綜藝更有趣的電視劇。



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