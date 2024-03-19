因涉嫌集体性暴力被判5年徒刑！郑俊英今日凌晨刑满出狱，被禁止出演所有电视台

因涉嫌集体性暴力等被判刑的歌手郑俊英在今日（19日）凌晨5点5分左右，在全南木浦监狱结束刑期后出狱。

当天，郑俊英戴著黑色帽子、口罩完全遮住脸，出现在监狱外。虽然外面有不少记者要进行采访，但他没有特别说明就离开现场。

郑俊英因涉嫌与乐队 FTISLAND 出身的崔钟训在2020年9月集体强奸并偷拍喝醉女性而被起诉，分别被判处有期徒刑5年和有期徒刑2年6个月。



在2019年11月29日举行的一审判决中，首尔中央地方法院以集体性暴力嫌疑判决郑俊英有期徒刑6年和80小时性暴力治疗及儿童、青少年相关机关等和残疾人福利设施5年就业限制。 郑俊英等5名被告人不服上诉， 在二审判决中，被法院二审判决有期徒刑5年和80小时性暴力治疗及儿童、青少年相关机关等和残疾人福利设施5年就业限制，比一审减刑1年。虽然郑俊英再次上诉，但法庭驳回上诉并维持二审原判。



出狱消息一公开，也让网友纷纷表示：「怎么这么快就出来了」、「当年有多少人受到伤害，5年还是太少了」、「5年是不是有点太少」、「这种人放出来干麻」、「每当这时候，就想要现实中有《模范计程车》（模范的士）」、「竟然5年过去了」等等。

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