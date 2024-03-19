惠利友人：8年的戀情被嚼舌根，她過得很辛苦

惠利和柳俊烈的戀情已於去年劃上句號的，日前惠利又因爲前男友與另一位女演員韓韶禧的熱戀，再次被召回。

韓媒「E DAILY」獨家採訪了惠利的身邊友人，對方透露：「他倆（惠利和柳俊烈）交往的7、8年間互相都很坦誠、珍惜對方，最近因為分手時間的問題被外界嚼舌根，她過得非常辛苦。 」惠利和柳俊烈於去年11月公開承認分手，兩人交往了7年。

惠利的友人還表示：「他們在去年3月的時候就因為關係疏遠決定各自冷靜一段時間，畢竟兩人交往了那麼久的時間，肯定會有分分合合，當時也只是覺得因為小事而爭吵而已，就這樣一直拖到了夏天。 有人爆料說柳俊烈缺席了惠利去年的生日派對，這並不是事實，2022年惠利過生日時，柳俊烈替她慶祝了，邀請了朋友一起過。 但去年惠利生日時她在巨濟島拍攝電影《Victory》，所以就沒辦生日派對。 」

去年夏季，柳俊烈和惠利因各自的海外行程而異常忙碌，也有了更多獨自思考的時間，最後才決定分手。 惠利的友人最後還稱：「因為談了很久的戀愛，所以思考的時間也很長，去年9、10月份的時候倆人談到了分手的事情，11月時經過深思熟慮承認了分手。 」

惠利友人的發言很快在theqoo論壇上掀起了熱議，韓國網友們評論：「加油，真的很可惜」、「這友人真的是大嘴巴」、「談了7年分手，怎麼可能不傷心」、「所以發IG story的時候就該說和柳、韓沒關係啊，就是因為一直不說大家才誤會」、「真可笑，不敢罵柳俊烈、韓韶禧，就來欺負惠利嗎？」、「 看來真的是兩人分手之後柳俊烈才有了新戀情啊」、「其實這樣算起來，確實是分手沒多久之後就有了新歡」、「總結了這兩天的新聞，就是他倆分手的時間是比報導的11月要早」、「7、8年的戀情，怎麼可能說釋懷就釋懷」等。

此外，事情發酵多日之後，18日惠利通過IG道歉，表示沒料到自己一個小小的行為會帶來如此大的爭議，去年11月媒體公開了她和柳俊烈分手的消息，4個月後看到前任有新戀情的消息後，因為瞬間的情感起伏才發布了那樣的言論（IG STORY：真有趣），為此道歉。

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