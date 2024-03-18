戀情輿論第4日！柳俊烈「狐狸」一般狡猾的處理方式，只有韓韶禧「上鉤」了

距離柳俊烈和韓韶禧爆出戀情，已經過去了4天。

這4天裡，當事者三人柳俊烈、現任女友韓韶禧及前任女友惠利三人的反應尤為引人注目，廣大網友們都在猜測柳俊烈是否是「換乘戀愛」。 今日（18日），D社公開了柳俊烈和韓韶禧的夏威夷約會照，報導稱他們第一次見面的時間是去年11月15日，地點則是柳俊烈的個人展上，他倆是在柳俊烈和惠利分手後才結識的。惠利、柳俊烈、韓韶禧三者之間的氣勢之爭已持續了數日，與前任分開沒多久就遇到新人，在任何人的一舉一動就牽動著無數人的娛樂圈，三人其實面臨著最惡劣的境況。

（延伸閱讀：承認戀愛第二天就飛去拍！D社公開柳俊烈♥韓韶禧夏威夷約會照）

據韓韶禧所言，她和柳俊烈在今年初才確認了愛意開始交往，原本該是最享受甜蜜愛情的時刻，卻遭到了不少網友和粉絲的指責，SNS一天掉粉10萬，這幾日都過得戰戰兢兢，更多的則是被誤解的委屈。 一向敢作敢當的韓韶禧面對這種情形時選擇的方法就是直接與網友對話，在個人BLOG中親自回答了網友們的疑問，也許是太過心急，韓韶禧的留言邏輯不清，導致又被網友抓到了漏洞，事情非但沒有平息，反而越鬧越大。



자기 블로그에 달린 악플에 답댓다는 중인 한소희 pic.twitter.com/7y1gGbEKlO — 연예이슈 아카이빙 (@enter_issue) March 16, 2024

出道至今韓韶禧的人設一直都是不在意他人目光的酷女孩形象，這也是無數粉絲喜歡她的原因之一，然而戀情曝光之後，她不管不顧地「守衛現任男友」 的做事風格很難讓眾人將她與之前冷靜酷帥的形象聯繫在一起，令不少粉絲很失望，這也是明星藝人們發生問題時都選擇暫時沉默，觀望事態發展之後再發表官方立場的原因之一。

因此柳俊烈沉默數日的處理方法看起來如狐狸一般狡猾，甚至有些「卑鄙」，卻不得不說這對藝人來說其實是最正確的方法，畢竟談戀愛只是私事，和自己的工作無關，根本沒必要向大眾一一解釋清楚，有時候反而是多說多錯，還不如不說。 而藝人吃飯靠的全都是形象，如何塑造，如何讓民眾相信，全都靠本人和經紀公司打造。



惠利在幾日前留下一句「真有趣」之後再未出聲。 柳俊烈和惠利的經紀公司互有關聯，柳俊烈隸屬於C-JES娛樂，惠利則是Creative group ING旗下的藝人，惠利經紀公司的代表曾是C-JES娛樂的經紀人，她的輿論宣傳目前也是C-JES的子公司在負責，因此事情發生之後惠利也相對保持了沉默。 然而，即使是這樣，惠利那句「真有趣」也遭到了不少網友的抨擊，指責她「發言太過草率」。



三人之間的糾葛，因為僅韓韶禧是與柳俊烈、惠利毫無關聯的經紀公司，事發之後也只有她咬上了輿論的「誘餌」，獨自上陣應付網友。 明明是一同去夏威夷旅行，柳俊烈和韓韶禧也是相差一日分開返回韓國。



하와이에서 입국한 류준열... 고개 푹 숙인 채 걸음https://t.co/F4dYw59VE0 — 서울신문 (@SeoulShinmun) March 18, 2024

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