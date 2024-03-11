女團選秀《I-LAND》第二季預告公開！人氣演員「宋江」將作為Storyteller特別出演節目
廣告

女團選秀《I-LAND》第二季預告公開！人氣演員「宋江」將作為Storyteller特別出演節目

綜藝   2024年3月11日   星期一13:25   Mico  

（封面圖源：Namoo Actors、youtube@Mnet K-POP）

《與惡魔有約》宋江入伍前又多了一個可以回顧的作品，期待他的特別出演！！

Mnet 即將在下個月推出的女團選秀節目《I-LAND 2：N/a'》公開最新預告，不只有知名製作人Teddy加持，還有《Sweet Home》、《與惡魔有約》宋江入伍前特別出演重要人物支持本節目。
（圖源：Namoo Actors）

官方表示：宋江已經確認出演將於下個月18日首播的《I-LAND 2：N/a'》，作為新的Storyteller出演。（Storyteller：說故事者、說書人、講故事的人）

《I-LAND 2：N/a'》是一檔韓國流行女團選秀節目，全球共在 10 個國家舉行試鏡，數名為了出道的目標而競爭的女孩們將在節目中亮相。憑藉Mnet的策劃能力以及擔任此次製作人的Teddy和宋江擔任說故事者，完美的金三角為節目拉開了精彩的序幕。
（圖源：youtube@Mnet K-POP）

宋江說：很高興能夠參與到一個藝術家誕生的開始，我會盡我所能去傳達一個全新的故事。也請大家多多期待！
（圖源：Namoo Actors）

此外，《I-LAND 2：N/a'》將於 4 月 18 日晚上 8 點 50 分在 Mnet 首播。

Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

廣告
相關新聞
留言/評論
主頁 » 綜藝 » 女團選秀《I-LAND》第二季預告公開！人氣演員「宋江」將作為Storyteller特別出演節目
© 2024 KSD韓星網 版權所有 不得轉載. 關於我們 免責聲明 私隱政策 廣告查詢 招募寫手