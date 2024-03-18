承認戀愛第二天就飛去拍！D社公開柳俊烈♥韓韶禧夏威夷約會照，D社：「從結論來說，看起來並不有趣」

今日（18日）Dispatch（D社）公開柳俊烈和韓韶禧正式承認戀愛第二天（16日，韓國時間）的約會照。

D社一開始還先下結論 XD 稱「從結論來說，看起來並不有趣。」公開的照片中，韓韶禧坐在餐廳裡只看著自己的手機，柳俊烈則是默默地看著韓韶禧，兩人之間沒有對話，氣氛非常沉重。其他照片則是韓韶禧和同行的朋友們走在一起，柳俊烈則走在他們後面。

據D社報導，柳俊烈和惠利自去年6月以後就疏遠，實際上柳俊烈連惠利的生日派對都沒有參加。兩人的朋友向 D 社透露：「他們本來就不會分享戀愛，但是不說也感覺到了。柳俊烈沒有來惠利的生日派對，大家都感覺到了異常的氣流。」但畢竟他們交往7年，看來兩人都沒有說出「分手」，就這樣夏天過了，秋天也過了，據說這期間幾乎沒有聯繫也沒有見面。而兩人「決定分手」是在11月初，爲7年的戀愛劃上句點。



15日，某柳俊烈和韓韶禧在夏威夷被目擊引發熱戀說。某日本網友在夏威夷旅行時稱「韓國人氣演員們正在飯店游泳池旁邊玩耍」，並標記《請回答1988》和《無法抗拒的他》等等。隨後，雙方雖然承認正在夏威夷，但是對於戀愛傳聞卻表示這是「私生活」並劃清界限。



當天，與柳俊烈交往7年的前女友惠利上傳椰子樹照片並寫下「有意思」還取消關注柳俊烈的 IG 帳號，就像是在「針對」柳俊烈的戀愛說。對此，大眾之間紛紛猜測這是不是「換乘戀愛」。而韓韶禧也通過 IG 限時動態直接反駁，掀起後續風暴。



沒想到16日上午又來個反轉，韓韶禧在個人 Blog 發長文進行道歉，她承認與柳俊烈的戀愛，並否認與柳俊烈的「換乘戀愛」說。之後柳俊烈的經紀公司表示：「柳俊烈今年初和韓韶禧確認了好感，並開始交往。」但是，對於換乘戀愛傳聞，經紀公司表示：「柳俊烈在分手之後認識韓韶禧，最近確定彼此的心意。」



但是之後韓韶禧親自回覆 Blog 的留言還解釋，引發惠利和柳俊烈分手時間的爭議，再加上網友們主張去年11月惠利和柳俊烈還在使用情侶手機殼，因此對準確的分手時間的關注越來越高，最終...韓韶禧也把 Blog 文章全數刪除。



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