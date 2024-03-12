【雷】《美好世界》秀賢為善律擔任「監護人」，一張照片再次擾亂她的世界（EP.3-4）

金南珠、車銀優主演Disney+新劇《美好世界》已開播，第三集刷新最高收視率8.0%！

《美好世界》講述無辜失去年幼兒子的殷秀賢親自處決逃脫法網的加害者后，付出代價並遇見了擁有相同傷痛的人，最終解開神秘事件的真相、獲得靈魂與內心的治癒。



*以下包含第3、4集關鍵內容！



日記本

秀賢（金南珠 飾）終於找到火災倖存的小男孩，居然就是在墓地見過的善律（車銀優 飾）。 善律得知來意後十分氣憤，並不打算原諒殺死父母的人。秀賢幫他找回裝有母親照片的項鏈，告訴他自己失去了兒子，也有相似的傷痛過往。



監護人

秀賢在養老院做志工時遇到騷動，鬧事的病人家屬將花瓶丟向秀賢，善律擋下花瓶並對家屬拳腳相向。秀賢自稱監護人將善律保釋出來，並作為「過來人」告誡他不要留下前科，讓他感到溫暖。

出軌

秀賢去秀浩（金剛于 飾）電視台錄節目時收到匿名快遞，裡面是秀浩和另一名女子親熱的照片。 對此，秀浩悔恨表示已經是過去的事，秀賢也打算不再計較。

秀浩通過監控錄像認出快遞騎士，但選擇對秀賢隱瞞。秀賢和宥利（林世美 飾）聊起老公出軌一事，宥利表情復雜。 善律偶然看到那張照片，告訴秀賢可以幫忙，並開始調查快遞騎士的身份。

住在對面的女人尹慧琴（車秀妍 飾）對秀賢表達善意，因為慧琴兒子患有癲癇，只有秀賢教導兒子不要歧視他、願意和他玩。

秀賢發現秀浩說謊，跟蹤他來到一家酒店，發現房間內等待秀浩的人竟是慧琴。



（ps.韓網友都在猜韓宥利才是出軌對象！很多人認為尹慧琴和秀浩之間沒有那種曖昧氛圍，約見他更像是為了教訓或做某種交易。 )



下集預告裡，秀賢告訴秀浩知道他和誰在一起，秀浩露出慌張神情。 善律逃跑時受傷流血，卻對秀賢說一點也不痛。 秀賢和慧琴當面對質，好奇究竟發生什麼樣的對話！



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