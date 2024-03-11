【多圖】TEMPEST成員遭暫停活動七缺一回歸，隊長LEW：「沒有壓力是騙人的」

2022年出道的男團TEMPEST今（11日）攜第五張迷你專輯《TEMPEST Voyage》回歸，由於成員火朗在回歸前夕遭暫停活動，外界都很關心團體的發展。

上月6日，‎TEMPEST經紀公司韓國樂華宣布讓火朗暫停活動‎，因為2月時爆出了他的私生活爭議，他親口承認上夜店之外，粉絲加碼爆料他說謊，說他確實和夜店認識的女生私下聯絡了，還在該好好休息的時候跑夜店。火朗都為此次回歸做了準備，公司卻以「沒能恢復對火朗的信任」予以暫停活動，粉絲都相當錯愕。



今日TEMPEST回歸，據《TVDaily》報導，Showcase上成員被問及相關問題，成員HYUK表示：「比起我們的辛苦，粉絲應該更為擔心，所以更加努力準備了舞台」，隊長LEW坦承「沒有壓力是騙人的」，但6個人團結一致彌補不足，會用舞台回報大家。



隊長也提到去年在音放首獲一位，今年也拿了幾個獎項，和所有成員一直都在為TEMPEST的成長努力，「因為有成員們的熱情才能走到今天，多虧了成員才能團結，往後希望大家也能繼續關注我們TEMPEST」。



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞