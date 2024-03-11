【多图】TEMPEST成员遭暂停活动七缺一回归，队长LEW：「没有压力是骗人的」

2022年出道的男团TEMPEST今（11日）携第五张迷你专辑《TEMPEST Voyage》回归，由於成员火朗在回归前夕遭暂停活动，外界都很关心团体的发展。

上月6日，‎TEMPEST经纪公司韩国乐华宣布让火朗暂停活动‎，因为2月时爆出了他的私生活争议，他亲口承认上夜店之外，粉丝加码爆料他说谎，说他确实和夜店认识的女生私下联络了，还在该好好休息的时候跑夜店。火朗都为此次回归做了准备，公司却以「没能恢复对火朗的信任」予以暂停活动，粉丝都相当错愕。



今日TEMPEST回归，据《TVDaily》报导，Showcase上成员被问及相关问题，成员HYUK表示：「比起我们的辛苦，粉丝应该更为担心，所以更加努力准备了舞台」，队长LEW坦承「没有压力是骗人的」，但6个人团结一致弥补不足，会用舞台回报大家。



队长也提到去年在音放首获一位，今年也拿了几个奖项，和所有成员一直都在为TEMPEST的成长努力，「因为有成员们的热情才能走到今天，多亏了成员才能团结，往后希望大家也能继续关注我们TEMPEST」。



草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻