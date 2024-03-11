《淚之女王》「吐槽擔當」羅秘書原來是她！Apink尹普美演技精彩獲好評

最新開播的《淚之女王》大家都有看嗎？金秀賢演入贅財閥家族的受氣包活靈活現、笑果十足，金智媛的千金大小姐也很有反差萌，除此之外還有一位偶像出身的演員也貢獻不少笑點，就是女團Apink主唱普美。

《淚之女王》講述農村青年和財閥千金結婚後面臨巨大危機的故事，首播兩集先是鋪墊金秀賢的「悲慘命運」，隨即以此為基礎不斷抖出笑料。 夫妻倆表面看似一條心，實際上期望的方向截然相反，金秀賢竭盡全力在虎妻面前掩蓋真心，心懷鬼胎的模樣喜感十足。



普美飾演金智媛的秘書「羅秘書」，外表高傲內心活潑明朗，最重要是總能在適當時刻說出觀眾心聲XD



劇中財閥夫妻感情破裂眾所周知，金秀賢卻突然開始關心金智媛，見她咳兩聲便吩咐人叫救護車，下班時還把她的手塞進自己口袋取暖。 面對這誇張肉麻的恩愛舉動，羅秘書看在眼裡、吐槽不止在心裡：「要叫救護車嗎？」「乾脆吵架還比較好！」



보미 눈썹도 같이 연기함

하진짜 귀여워 ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ pic.twitter.com/Fc1eOjCjJu — 뽐띵 (@bbomthing) March 10, 2024

第三集預告裡也有羅秘書真情流露：看到金智媛對著金秀賢花癡，滿臉嫌棄地甩出一句「老天」XD



尹普美2011年作為Apink領唱及主舞出道，2012年初次涉足表演、在tvN《請回答1997》客串男主角雲宰媽媽的學生時期，之後陸續在《今生是第一次》《農夫士官學校》《拜託不要見那個男人》《歐巴，我幫你談戀愛吧》電視劇及網劇擔任主角或配角，這次出演《淚之女王》， 穩定的演技和貼合角色的外形再次令人刮目相看。





《淚之女王》第二集收視率達到8.7%、比第一集上升幾乎3%，劇情越來越好笑精彩！第3集將於本週六通過Netflix上線：



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