為宣傳拼了！安宰弘&柳承龍模仿IU和V拍人生四格，網笑噴：「想讓本尊看到」
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為宣傳拼了！安宰弘&柳承龍模仿IU和V拍人生四格，網笑噴：「想讓本尊看到」

韓劇   2024年3月11日   星期一15:48   Sani  

（封面圖源：IG@netflixkr，YouTube@이지금 [IU Official]截圖）

安宰弘和柳承龍主演的Netflix新劇《炸雞奇遇記》即將上架，今日通過官方SNS公開「人生四格」合照，其中一幕是模仿IU和V在《 Love Wins All》MV裡的互動，大家覺得化學反應如何呢？XD

《炸雞奇遇記》改編自同名網漫，講述一台神秘機器把女兒變成雞塊，爸爸和暗戀女兒的人為讓她回復原貌而四處奔走、鬧出不少笑話。 目前看來飾演女兒的金裕貞只會在開頭（maybe還有結尾？）客串，主要戲份則由安宰弘和柳承龍擔任。
（圖源：Netflix）

兩位男主為宣傳十分積極，接連挑戰好幾個MZ世代流行拍照pose，例如「摯友peace」「LOCO peace」等等。 （小編註：後者是韓國年輕人之間表達無語、開玩笑氣人的手勢，類似「yeah， so what」「哈哈真有趣耶」XD）
（圖源：IG@netflixkr）
（圖源：IG@netflixkr）

最亮點的當數模仿《Love wins all》MV裡的四格拍照！原版MV裡IU和V在廢墟中找到一台自拍機器、換上婚禮的白紗裙和西裝，在鏡頭前珍藏最後的幸福時光。MV一公開就引起眾多網友淚目了！
（圖源：YouTube@이지금 [IU Official]截圖）

IU後來在IG分享了這組照片，吸引到超過1600萬點讚、反響爆棚：

再來看安宰弘和柳承龍的版本，兩位也有不一樣的可愛！不少網友表示希望IU和V本尊也看到這組照片，超好奇他們的反應XD
（圖源：IG@netflixkr）

《炸雞奇遇記》是《雞不可失》《二十行不行》導演李炳憲的新作，一共10集，將在3月15日通過Netflix上線公開。預告片已讓人感受到不一般的搞笑和瘋癲，超期待啊！

▽最後附上IU原版MV，真的是百聽不厭的好歌：

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