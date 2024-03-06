TEMPEST火朗親口承認上夜店爆私生活爭議，才澄清沒多久便遭暫停活動

TEMPEST成員火朗上月爆出私生活爭議，今（6）日確定暫停活動。

上月19日，X（原推特）爆出一段影片，粉絲參加線下簽售會向火朗表示自己在夜店遇到他了，火朗問粉絲「遇到的人是你嗎？」，接著說自己沒有做壞事、只是喜歡音樂，粉絲聽了反問「看來喜歡很嗨的音樂啊」，火朗便解釋自己絕對沒有和女生玩、沒有那種想法。

不過，以上僅是簽售會火朗與粉絲對話的內容，粉絲剪輯影片特地用字幕諷刺火朗說沒做壞事，但出入時間卻是拍攝MV前一晚、在動肩膀手術的前一週，就連手術康復後回也很快就跑夜店連玩三天；說沒和女生玩，但一起通宵喝酒也認識了女生私下用小帳聯絡。文字裡還爆出其他愛豆，火朗的夜店夥伴至少有MIRAE埈赫、YOUNITE顯昇、Golden Child普閔與THE NEW SIX（TNX）賢洙。



TEMPEST經紀公司韓國樂華很快就出面澄清，稱該文章散播的內容並不屬實，火朗也對自己出入相關場所深刻反省，並保證相關情事不會再發生。

沒想到才過兩週，而且TEMPEST本月11日就要回歸，韓國樂華發出聲明，表示和火朗在私生活相關話題進行了深入討論，但「沒能恢復對火朗的信任，本公司認為在此狀況下難以進行完整體團體活動，經過深思熟慮，決定暫時中斷火朗的活動」，並且大家諒解已拍攝、製作好的作品無可避免還會有他存在。



火朗也丟了上月21日才接下的音放《Show Champion》主持棒，由他的搭檔Xdinary Heroes的Gaon與EPEX KEUM（琴洞弦）以雙人形式繼續主持。



theqoo討論文湧入300多人，有人覺得一個成年人還需要為上夜店道歉甚至中斷活動很荒唐，也有人說偶像就是「賣幻想」，私生活都要非常注意，也有人認為是因為爆料文提到牽扯偶像，公司要止血才下此對策。

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