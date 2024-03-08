可望成為今年首部千萬電影的《破墓》在台上映！除了四大主演外這些配角也功不可沒！

3月8日在台正式上映的韓國話題電影《破墓》，自3月22日在韓上映以來好評不斷，票房更直衝即將突破700萬觀影人次，可望成為2024年最賣座紀錄以及首部突破千萬觀影人次的電影作品。

《破墓》劇情描述收下了鉅額報酬而協助某一家人遷移祖墳的風水師、禮儀師以及巫師，在挖開了這個陰森的墓之後竟發生更難以想像的事件。片中除了崔岷植、柳海真、金高銀以及李到晛演技了得之外，幾位搶眼的配角也令觀眾們印象深刻。



在電視劇《戀慕》《Hush》《Hyena》與電影《機密同盟》《白頭山：半島浩劫》等都有演出的演員金在哲，在片中飾演前來要求移葬自家祖墳的委託人朴志瑢。在他身上發生了怪事，擔心年邁的父親以及自己還在保溫箱中的兒子也遭遇同樣的問題，於是求助於巫俗之術以及風水大師，希望移葬祖墳以化解厄運。而在破墓之後他也遭受到更多怪異事件，精湛演技為片中增添高度緊張感。



在電影《三姊妹》以及N台電視劇《甜蜜家園2》《遺贈的秘密》等有著令人印象深刻的演出，演員金智安更成為忠武路的明日之星，本片中她飾演一位前來協助金高銀的年輕巫師，冷靜沉著的表現不輸年資較長的其他巫師，片中她央求不要殺掉作法事時所用的那隻雞，場面令觀眾們在緊張中突然感到一絲趣味。



演出多部電影與電視劇，《30天》《水泥烏托邦》《浪漫速成班》《愛的迫降》《請回答1988》等，演員金善英已是大家非常熟悉的面孔，這次在《破墓》中她飾演一位與金高銀共同施法誘拐鬼神上當的巫師吳光心，帶。來無比可靠的信賴感，讓本片增添不少看點。《破墓》於3月8日全台上映。



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