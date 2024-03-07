Disney+《暴君》電影變4集電視劇，演技派男神車勝元、金宣虎同場鬥戲

Disney+將推出韓國原創動作片《暴君》，共分4集播出，內文有角色介紹。

《暴君》是《新世界》和《魔女》的導演朴勛政的新力作，原本作為電影拍攝，卻在途中改為4集電視劇形式。製作方表示：「我們希望充分展現這部作品高水準的娛樂性、各種角色的魅力以及逐漸升級的故事發展。 」解釋了為什麼從電影變更為電視劇的原因。

《暴君》的劇照也首次公開。 車勝元飾演的「林相」曾是一名間諜，他展現出了角色無可替代的力量，承擔了清除與「暴君計劃」相關勢力的任務。



金宣和繼《貴公子》之後二度與與朴勛政導演合作，新劇中，他將變身為操控「暴君計畫」的「崔局長」。



金剛于扮演海外情報機構的成員「保羅」，是個打算了銷毀「暴君計畫」最後一個樣本的角色。



最後，新人趙允秀被選為《暴君》的女主角，飾演技術人員「子京」，負責奪取「暴君計畫」樣本的任務。



《暴君》圍繞著「暴君計劃」這一項目展開，最後一個樣本在配送過程中因故消失，無數人為此踏上了相互追逐、爭奪之路。

此外，《暴君》將於今年下半年通過Disney+在全球範圍內發佈。

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