孝琳帶來新曲現身新北耶誕城！準備多元曲目晚間high翻粉絲

韓國碧昂絲孝琳於12月14日抵台，將為新北耶誕城送上華麗演出。今日下午一抵台她就立刻趕往新北市政府現場，在彩排前也抽空接受了媒體聯訪，提到自己本次表演的心情。

今日台北的氣溫突然降低不少，不過孝琳表示首爾比台北冷很多，加上之前她也曾來台參與跨年晚會的演出，所以今日的14度氣溫對她來說一點都不冷，但這樣的天氣讓她想要坐在餐廳中品嚐火鍋，雖然還不知道行程是否允許。本次她帶來新的歌曲作品來與觀眾們見面，相當興奮，也希望明年有機會再度來台演唱。





為了配合本次聖誕節的氣氛，孝琳也表示特別在服裝上下了點功夫，並且準備了多元化的曲目，因為台下的觀眾不一定全部都是她的粉絲，所以她希望以多樣化的演出來呈現給大家。聽到今日的表演嘉賓組合也包含了八三么，孝琳提到「想見你想見你想見你」在韓國非常受歡迎，今日也會期待現場聽到八三么的演出，如果以後有機會合作也非常棒。





平時孝琳與SISTAR成員也都時常聯繫，不過聖誕節大家可能都很忙碌，沒有時間能聚在一起，不過她們一定會再相約。至於明年的計畫，孝琳則相當保留，表示有很多事情目前都還尚未定案，當然自己也希望能夠多多在音樂上有新的作品，也很希望有機會可以多多來台。



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