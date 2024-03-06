果然是BIGBANG大聲！新歌〈Falling Slowly〉美聲令人陶醉，MV金宣虎&文佳煐飆戲譜虐戀太心碎

（拜託金宣虎和文佳煐就拍這麼一部虐戀吧！OST一定要找大聲再唱一首！）

BIGBANG大聲昨（5）日發行了數位單曲專輯《Falling Slowly》，歌曲〈Falling Slowly〉上線後很快便獲得正面影響。



「大聲：『這是一首關於熱烈的愛情結束後，才明白且理解愛情的歌曲。』」據官方介紹，歌曲〈Falling Slowly〉是首以不插電樂器和抒情旋律構成的歌曲，新銳製作人Kit和大聲攜手完成一部經典電影般的歌曲，能見到大聲獨有的音樂世界觀，將大聲的聲音能量最大化，留下濃厚餘韻。



〈Falling Slowly〉MV也打造成電影般，找來‎《加油吧威基基2》螢幕CP金宣虎與文佳煐「第N次再續前緣」助陣‎。MV劇情倒敘呈現，時空似乎是朝鮮日治時期的京城，身為間諜的金宣虎長期監聽在歌廳駐唱的文佳煐，從中產生共情。他也試圖靠近她取得情報，最終兩人陷入愛河。



文佳煐後來才曉得金宣虎是有企圖的接近自己，崩潰之後再見金宣虎就是對他開槍。然而，造成錯誤開端的金宣虎卻已愛到無法自拔，他曾把槍口對準文佳煐，卻下不了手。最後才知道，原來MV開頭染紅金宣虎襯衫的不是紅酒，是汩汩鮮血。



MV發布22小時已累計126萬觀看人次及4000多則留言，留言不是讚揚大聲的歌聲，就是稱讚金宣虎與文佳煐的演技，如「大聲的驚人聲音+金宣虎與文佳煐的演技=完美」、「KPOP裡最好的聲音之一，大聲令人驚嘆，兩名演員也很出色」、「金宣虎的演技真的很驚人，看他哭的時候我也在哭，他表達感情時很容易觸動」、「大聲甜美的嗓音和金宣虎懇切的演技相遇，默契大發」……等等。

「這要拍成電影或電視劇啊，不能就這樣以MV結束」、「MV的魅力是無法用語言表達的！金宣虎和文佳煐兩位主演默契度真的澈底爆發了，他們的演技和大聲的歌曲完美融合，帶給觀眾無法忘懷的感受。我們需要一部以這部MV為基底的電視劇，請把這美好作品搬上螢幕。」還有許多網友敲碗希望這部MV能擴張成篇幅更長的作品，因為「真的看不夠」。

另外，大聲官方推特很快便釋出MV相關照片、幕後故事甚至公開分鏡圖，大聲雖然沒有演出MV，但在MV現場緊盯著MV誕生。MV導演原來是曾執導《名不虛傳》、《少年法庭》的洪鍾燦，洪鍾燦曾和文佳煐合作《Link：盡情吃，用力愛》，‎《Link》正式製作前也曾傳出會是金宣虎和文佳煐搭檔，不過最後變成呂珍九和文佳煐攜手合演。

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