VIXX Leo Ken也和Jellyfish结束合约！全员均离开Jellyfish，团体续留

稍早，Jellyfish娱乐发布声明公告与VIXX两名成员Leo与Ken合约到期不续约，不过团体仍在。

Jellyfish娱乐声明如下：

「大家好，我们是Jellyfish娱乐。

首先，真心感谢喜爱与支持Jellyfish娱乐（下称Jellyfish）所属艺人VIXX成员Leo、Ken的每位粉丝。

Jellyfish和Leo、Ken的专属合约已到期，特此公告，而这段时间和Leo、Ken同行的每个瞬间会珍藏下来。

向长时间作为所属艺人的Leo、Ken表达感谢，衷心为将展现更帅气活动的Leo与Ken应援。

由於VIXX全员对团体活动有著坚定的意志和特别的感情，因此约定好未来也会和Jellyfish一同进行VIXX团体活动。

向11年来同行的VIXX所有成员真心表达感谢，并且希望粉丝能一如既往的支持、喜爱准备新旅程的Leo与Ken。

感谢大家。」



소속 아티스트 레오, 켄과의 전속 계약 종료 안내 pic.twitter.com/eczkDodLNs — Jellyfish Ent. (@jellyfish_ent) March 4, 2024

Leo在Jellyfish发出公告后，於官咖上传手写信，信中内容道出了和成员与粉丝ST★RLIGHT的深厚感情，表示无论何时何地，VIXX和ST★RLIGHT对他来说都是第一与现在式。

Leo与Ken离开Jellyfish后，包含先前已离开的N与 HYUK，VIXX全员均离开Jellyfish，不过团体不解散会持续合作，粉丝都抱持著正面的态度祝福、期待Leo与Ken更多元的活动。



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