金秀賢新劇《淚之女王》將播出！今年已36歲但狀態依舊超好，引網友熱議「就是都敏俊啊、是超級童顏」

等了3年！金秀賢的新劇《淚之女王》即將在本月9日首播，該劇講述一對財閥夫婦攜手克服驚險危機，創造出奇蹟般的愛情故事。

金秀賢在劇中飾演「白賢宇」一角，他是農村龍頭里出身，畢業於名牌大學法學院，還晉升爲 Queens 集團法務理事。新職員時期與偶然相遇的 Queens 集團財閥三世（金智媛 飾）墜入愛河，結爲世紀之交，如麻雀變鳳凰般，成為 Queens 集團的駙馬。



隨著劇照、宣傳影片陸續公開，近日在韓網就篇以「今年37歲（韓國年齡）的金秀賢的近況」為標題的文章，引發網友們的熱烈討論。網友紛紛直呼：「用這張臉好好工作吧」、「爲什麼不會老？像20幾歲一樣」、「暈！原來和我同歲啊？又只有我老了」、「就是都敏俊啊哈哈哈哈」、「真的一點兒都沒老啊...真的不是都敏俊嗎」、「就算說是20代後半段也能相信」、「看起來比《來自星星的你》時還要年輕」、「我無條件看金秀賢電視劇的理由：臉蛋很有魅力、演技也很好」、「最強童顏！幾乎是張娜拉級別」、「嗯！什麼時候長這麼大了！！對我來說依然是宋森動ㅠㅠ」等等。



相信有不少觀眾都很期待他和金智媛的化學反應吧？金秀賢表示想通過這部作品展現甜蜜的魅力，還稱金智媛是「善良的人」，他表示：「很能接受搞笑，演戲的時候也會根據我用力的程度反應不同，讓我覺得集中力很好，感覺她現在在傾聽我的話。」再等個5天...就可以看到這對夫妻啦！



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