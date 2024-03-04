KARA出道17年首個旅行團綜《不能只有我，KARA》月底首播

「那些年我們喜愛的偶像」女團KARA去年於馬來西亞拍攝的團體綜藝即將播出。
KARA是KPOP經典二代女團，2007年出道，2014年到2016年成員們陸續退團，其間加入了新人齡智。2022年，曾各自在不同時期以KARA活動的成員，朴奎利、韓昇延、妮可、姜知英與許齡智破天荒合體慶祝團體出道15週年（她們也不忘已故的具荷拉），後以首次出現的五人體制睽違7年回歸，發行15週年紀念專輯《MOVE AGAIN》，感動粉絲KAMILIA甚至無數二代團粉絲。
以五人體制展開15週年活動至今，KARA還悄悄準備起全新團體綜藝《不能只有我，KARA》（나만 없어, 카라暫譯），即去年2023年於馬來西亞亞庇拍攝的旅行真人秀，這還是她們出道17年來第一個旅遊綜藝，將在擁有美麗藍色大海的亞庇一同旅行，聊聊過去不曾公開的關於KARA的故事。
「那些年我們喜愛的偶像，關於KARA的過去到現在」《不能只有我，KARA》共8集，將在本月27日起於OTT平台wavve公開，日子剛好就在出道紀念日前後（紀念日是3月29日），每週公開2集。
▼wavve 3月片單預告，《不能只有我，KARA》大約從0:11開始
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