KARA出道17年首个旅行团综《不能只有我，KARA》月底首播

「那些年我们喜爱的偶像」女团KARA去年於马来西亚拍摄的团体综艺即将播出。
KARA是KPOP经典二代女团，2007年出道，2014年到2016年成员们陆续退团，其间加入了新人龄智。2022年，曾各自在不同时期以KARA活动的成员，朴奎利、韩升延、妮可、姜知英与许龄智破天荒合体庆祝团体出道15周年（她们也不忘已故的具荷拉），后以首次出现的五人体制睽违7年回归，发行15周年纪念专辑《MOVE AGAIN》，感动粉丝KAMILIA甚至无数二代团粉丝。
以五人体制展开15周年活动至今，KARA还悄悄准备起全新团体综艺《不能只有我，KARA》（나만 없어, 카라暂译），即去年2023年於马来西亚亚庇拍摄的旅行真人秀，这还是她们出道17年来第一个旅游综艺，将在拥有美丽蓝色大海的亚庇一同旅行，聊聊过去不曾公开的关於KARA的故事。
「那些年我们喜爱的偶像，关於KARA的过去到现在」《不能只有我，KARA》共8集，将在本月27日起於OTT平台wavve公开，日子刚好就在出道纪念日前后（纪念日是3月29日），每周公开2集。
▼wavve 3月片单预告，《不能只有我，KARA》大约从0:11开始
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