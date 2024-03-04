KARA妮可傳參賽中國節目《乘風破浪的姐姐》第五季，現身長沙疑間接證實

二代經典女團KARA成員妮可（Nicole，鄭妮可），近日傳出參賽中國競演節目《乘風破浪的姐姐》第五季《乘風2024》，而她的社群帳號也露出端倪。

《乘風破浪的姐姐》是中國湖南電視旗下芒果TV推出的女明星競演節目，參賽者不乏歌手、演員與主持人，國籍也不限中國，台灣、韓國也有，第3季就出現前少女時代成員Jessica（鄭秀妍），而最新第5季極有可能邀請了KARA妮可。



妮可2月突然開通中國微博帳號，還親切的用全中文向微博網友打招呼，上月底便有不少人目擊妮可現身長沙機場，之後這幾天的微博、IG近日發文都打卡了湖南、湖南長沙，讓更多粉絲、網友更相信她是參賽了新一季《乘風破浪的姐姐》。



據傳《乘風2024》本月6日開錄，中國藝人戚薇、台灣藝人謝金燕與楊謹華、泰國藝人Mai等等都參賽了，粉絲與網友也都是靠著是否現身長沙機場或在長沙活動來斷定參賽與否。

另外，KARA去年在馬來西亞拍攝的出道15年團體綜藝《不能只有我，KARA》，預計在本月底首播。



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