出道20年的一線演員曹政奭要轉型成創作歌手啦！Netflix公開《新人歌手曹政奭》最新宣傳照令眾人吃驚

曹政奭的全新職涯規劃來了～！原來他的不露臉神秘Youtuber身份，就是這檔節目的企劃之一，讓人更加好奇了～。

實力派兼具人氣的演員曹政奭將在鄭尚勳、文尚勳的協助下以創作新人歌手的身份，從 Netflix 全新綜藝節目《新人歌手曹政奭》正式出道，消息一出立刻引發網友們的熱烈討論。

這檔《新人歌手曹政奭》是擁有20年經驗的演員、對音樂真誠、夢想成為創作歌手的曹政奭的新人歌手出道計劃。他涉足電影、電視劇、音樂劇等全方位多才多藝，是個令大眾「值得信賴的一線演員」，所以一公開宣傳照就受到了很大的關注。最近熱播韓劇《魅惑之人》也再次用演技擄獲大眾的心。



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喜歡把事情做好的「世界上最好的兄弟」鄭尚勳將成為娛樂公司的代表，文尚勳也加入其中，一起幫助曹政奭以新人歌手的身份出道。往返於現實與幻想...三人之間的化學反應預計會帶來特別愉快的笑料。20年來累積的演藝經驗和所有人脈與資源會如何被運用，也將展現在大眾的視野之中。



曾參與創作《新西遊記》、《花樣青春》的梁正宇PD將擔任導演，也是繼《花樣青春》冰島行之後，時隔8年再次與曹政奭、鄭尚勳合作。



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