KARA妮可传参赛中国节目《乘风破浪的姐姐》第五季，现身长沙疑间接证实

二代经典女团KARA成员妮可（Nicole，郑妮可），近日传出参赛中国竞演节目《乘风破浪的姐姐》第五季《乘风2024》，而她的社群帐号也露出端倪。

《乘风破浪的姐姐》是中国湖南电视旗下芒果TV推出的女明星竞演节目，参赛者不乏歌手、演员与主持人，国籍也不限中国，台湾、韩国也有，第3季就出现前少女时代成员Jessica（郑秀妍），而最新第5季极有可能邀请了KARA妮可。



妮可2月突然开通中国微博帐号，还亲切的用全中文向微博网友打招呼，上月底便有不少人目击妮可现身长沙机场，之后这几天的微博、IG近日发文都打卡了湖南、湖南长沙，让更多粉丝、网友更相信她是参赛了新一季《乘风破浪的姐姐》。



据传《乘风2024》本月6日开录，中国艺人戚薇、台湾艺人谢金燕与杨谨华、泰国艺人Mai等等都参赛了，粉丝与网友也都是靠著是否现身长沙机场或在长沙活动来断定参赛与否。

另外，KARA去年在马来西亚拍摄的出道15年团体综艺《不能只有我，KARA》，预计在本月底首播。



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