「婚姻沒有成與敗，只有結束與持續。」李智雅現實也離過婚，《絕佳的解決士》頻飆金句

以「離婚律師」為主角談述離婚的韓劇已不稀奇，而近期熱播中的《絕佳的解決士》除了離婚律師，更有「離婚解決士」，李智雅便扮演「解決士」金莎拉，和律師董基俊（姜其永飾演）聯手替人處理棘手的離婚事宜。

雖然離婚在這世代也不稀奇，但由本身離過婚的李智雅詮釋，似乎更有說服力，劇中說出來的台詞頻頻引起共鳴：

「婚姻還有失敗一說嗎？像我這樣中途結束婚姻就是失敗，持續到最後就是成功嗎？婚姻中並不存在成功與失敗，只有結束婚姻的人，與持續婚姻的人。」



「所謂的不斷隱忍，那是夫妻一同生活不超過60歲時候，舊時代的事情，現在就連保險都能保證讓你領到120歲了，所以就算中途分開也沒什麼稀奇。」



「不要害怕，離婚也沒關係，就算離婚了，這世界也不會毀滅。」



現年45歲的李智雅，1997年19歲甫成年就和國民創作歌手徐太志在美國結婚，此事並不為外人所知。2006年，李智雅在美國提起離婚訴訟後與徐太志離婚，隔年作為演員出道。2011年隨著和鄭雨盛的緋聞曝光，李智雅過去和徐太志隱婚之事也曝光，當年李智雅再提起訴訟向徐太志要求5億精神賠償與財產分割共55億韓元，引發外界質疑動機，李智雅雖解釋並非為了金錢，最後仍不堪外界壓力撤銷訴訟。



李智雅不畏離婚的過往接下《絕佳的解決士》，或許也可視作她為自己離婚過往的悄悄發聲與自我勉勵，李智雅在戲劇開播前的製作發表會也大方的表示自己最喜歡的台詞是「離婚也沒關係，不會死」，希望能帶給人們安慰，‎接受專訪也曾說：「為甚麼離婚一定是敏感話題？我從來沒有想過這個問題，有很多人為了幸福而結婚，最後卻離婚了，這沒有甚麼大不了的。」



劇中還有一段場面相當經典，她對劇中已離婚的丈夫（吳珉錫飾演）說：「大家都說我連精神賠償都沒拿到就離婚了，說我到底是做錯了什麼，才會一毛錢都沒拿到就被趕出去。」點出離婚訴訟的結果往往會影響外界眼光，離婚沒關係，但絕對要捍衛權益。



而遭受的傷害更不能姑息，劇中姜其永便向一位委託人說過：「要不要原諒太太的私生活，這是代表你的選擇，但暴力不是，不能放著不管。」



Viu Original原創律政復仇韓劇《絕佳的解決士》逢星期三、四晚上在「黃Viu」播出，可免費收看。目前播至了第8集，李智雅和姜其永還會帶來什麼深刻台詞與場面呢？敬請收看。

草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞