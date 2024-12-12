不約而同吃到笑出來！李智雅&金高銀《酒路旅行》享用台灣皮蛋粥滷肉飯超滿足

李智雅和金高銀一同主持、李相燁擔任旁白的旅遊綜藝《酒路旅行》最新兩集正來到台灣。

繼‎第三集在台灣享用了好食多涮涮鍋、天下三絕麵食館與捌伍添第85TD等美食，第四集開場喝完咖啡後，兩人決定飛道揚鑣吃吃友人推薦的平價小吃──皮蛋瘦肉粥與魷魚羹。

李智雅吃了知名的「鴉片粥」，一開始點了老闆推薦的韓國人愛吃「魔法鴉片粥」，粥的配菜有雞肉、皮蛋、魩仔魚、花生與肉鬆，她吃了一碗還不夠，又點了招牌鴉片粥想吃沒有魩仔魚的版本，更請老闆替她再加皮蛋。李智雅吃著吃著忍不住發笑，難掩笑容地說：「我覺得好吃的話會一個人笑，我很常一個人吃飯一個人笑……」



李智雅一口接一口，邊吃邊笑還舉起大拇指，對皮蛋情有獨鍾。吃完後，李智雅當起攝影師拍下製作人與導演們站著享用，甚至採訪起他們，他們也表示非常好吃、同樣舉起大拇指。李智雅看著粥店所在的小巷亦湧起感觸：「這樣看非常有韻味，下著雨在這裡。我非常喜歡這個街道，感覺很美。」



另一邊金高銀來到「兩喜號」，一口氣點了魷魚羹、滷肉飯與炒米粉，她在魷魚羹裡加了醋和辣椒吃，炒米粉則她相當滿意，她說自己很喜歡吃蒜，和李智雅不約而同「吃到會笑」，咯咯笑了起來。而吃起滷肉飯，她同樣笑出聲，還感性起來：「想起小時候了，記得以前常吃，小時候吃過的食物，總是會成為很美好的記憶。」



後續李智雅單獨享用了台北雙層餐車的台北晶華酒店下午茶，晚餐兩人一同到「新台灣料理」「好嶼」用餐。究竟兩人能不能順利完成節目交付的任務寫好美食專欄呢？或許待下集揭曉。

▼相關影片（台灣觀眾可至iQIYI收看翻譯版本）



▼本集踩點筆記

咖啡廳：興波咖啡華山旗艦店Simple Kaffa Flagship（台北市中正區忠孝東路二段27號）

皮蛋瘦肉粥：鴉片粥（台北市中山區民生西路45巷3弄17號）

魷魚羹：兩喜號Liang Xi Hao西園店（台北市萬華區西園路一段194號）

甜點：台北雙層餐車x台北晶華酒店下午茶（捷運市政府站3號出口搭車）

新台灣料理：好嶼HoSu（台北市大安區仁愛路四段300巷20弄17號）

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