「婚姻没有成与败，只有结束与持续。」李智雅现实也离过婚，《绝佳的解决士》频飙金句

以「离婚律师」为主角谈述离婚的韩剧已不稀奇，而近期热播中的《绝佳的解决士》除了离婚律师，更有「离婚解决士」，李智雅便扮演「解决士」金莎拉，和律师董基俊（姜其永饰演）联手替人处理棘手的离婚事宜。

虽然离婚在这世代也不稀奇，但由本身离过婚的李智雅诠释，似乎更有说服力，剧中说出来的台词频频引起共鸣：

「婚姻还有失败一说吗？像我这样中途结束婚姻就是失败，持续到最后就是成功吗？婚姻中并不存在成功与失败，只有结束婚姻的人，与持续婚姻的人。」



「所谓的不断隐忍，那是夫妻一同生活不超过60岁时候，旧时代的事情，现在就连保险都能保证让你领到120岁了，所以就算中途分开也没什么稀奇。」



「不要害怕，离婚也没关系，就算离婚了，这世界也不会毁灭。」



现年45岁的李智雅，1997年19岁甫成年就和国民创作歌手徐太志在美国结婚，此事并不为外人所知。2006年，李智雅在美国提起离婚诉讼后与徐太志离婚，隔年作为演员出道。2011年随著和郑雨盛的绯闻曝光，李智雅过去和徐太志隐婚之事也曝光，当年李智雅再提起诉讼向徐太志要求5亿精神赔偿与财产分割共55亿韩元，引发外界质疑动机，李智雅虽解释并非为了金钱，最后仍不堪外界压力撤销诉讼。



李智雅不畏离婚的过往接下《绝佳的解决士》，或许也可视作她为自己离婚过往的悄悄发声与自我勉励，李智雅在戏剧开播前的制作发表会也大方的表示自己最喜欢的台词是「离婚也没关系，不会死」，希望能带给人们安慰，‎接受专访也曾说：「为甚么离婚一定是敏感话题？我从来没有想过这个问题，有很多人为了幸福而结婚，最后却离婚了，这没有甚么大不了的。」



剧中还有一段场面相当经典，她对剧中已离婚的丈夫（吴珉锡饰演）说：「大家都说我连精神赔偿都没拿到就离婚了，说我到底是做错了什么，才会一毛钱都没拿到就被赶出去。」点出离婚诉讼的结果往往会影响外界眼光，离婚没关系，但绝对要捍卫权益。



而遭受的伤害更不能姑息，剧中姜其永便向一位委托人说过：「要不要原谅太太的私生活，这是代表你的选择，但暴力不是，不能放著不管。」



Viu Original原创律政复仇韩剧《绝佳的解决士》逢星期三、四晚上在「黄Viu」播出，可免费收看。目前播至了第8集，李智雅和姜其永还会带来什么深刻台词与场面呢？敬请收看。

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