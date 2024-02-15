黃Viu韓劇《絕佳的解決士》收視高開！李智雅無懼重提離婚，享受黃金單身～

由李智雅和姜其永領軍的Viu Original原創律政韓劇《絕佳的解決士》再度傳來喜訊，該劇連續3集收視上升，更接連創下自身最高收視紀錄，成續令人滿意！

女主慘遭夫家迫害入獄

Viu Original原創律政韓劇《絕佳的解決士》講述韓國頂尖律師－金莎拉（李智雅 飾）遭到財閥丈夫和奶奶陷害入獄，律師生涯從此中斷，還被迫與親生兒子分開，甚至連累母親離奇身亡！正當莎拉陷入絕境之際，曾經受她恩惠的孫薔薇（金善映 飾）拋出橄欖枝，自此兩人一裡一外經營離婚解決企業「Solution」，為陷入婚姻危機的委託人提供度身定制的解決方案，並替他們懲罰不忠配偶，莎拉亦立志向丈夫一家復仇！



某天薔薇決定招攬前資優檢察官－董基俊（姜其永 飾）擔任顧問律師，使莎拉陷入回憶，原來二人曾是同學兼恩愛情侶，基俊也似乎對舊愛念念不忘⋯⋯



李智雅首部動作喜劇

近年李智雅不時參演沉重劇種，儼然成為了「復仇界」的代名詞，《絕佳的解決士》是她出道17年來首部接演的動作喜劇，難怪讓她直呼興奮：「我喜歡金莎拉正面迎接困難的性格，能夠成為英雄故事的主角、伸手幫助陷入困境的人們，這部分非常吸引我。」過去李智雅曾與韓國歌神徐太志隱婚而撼動全國，這次她飾演「被離婚」的莎拉，令人不禁聯想到她的過去，對此她在專訪大方表示：「為甚麼離婚一定是敏感話題？我從來沒有想過這個問題，有很多人為了幸福而結婚，最後卻離婚了，這沒有甚麼大不了的。」



劇中金莎拉（李智雅 飾）為了拯救弱勢經常身犯險境，李智雅卻認為自愛才是最重要：「我認為愛自己是人類非常基本的本能，即使在飛機上，我們也會先戴上自己的氧氣面罩，然後再幫助別人；但是年輕時，我往往會擔心其他事情而不是照顧自己。」現時她也相當享受單身生活：「我已經很久沒有思考過愛情了！但我覺得愛情不限於人際關係，愛情就是激情，當你熱愛某樣事情時，你努力鑽研它、珍惜它，這不就是熱愛之情嗎？」



Viu Original原創律政復仇韓劇《絕佳的解決士》逢星期三、四晚上9時15分在「黃Viu」播出，香港觀眾亦可一併收看《我的Happy End》、《夜晚開的花》和《愛情少一啪》，免費盡覽當季人氣韓劇。



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