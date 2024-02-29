好怕《美好世界》男女主有感情戲？！ 金南珠貼心提示：我和車銀優不是情侶喔，請安心

「完全不用擔心，請放心收看喔！」

金南珠和車銀優攜手主演的新劇《美好世界》（《Wonderful Wordl》）即將開播，該劇講述無辜失去年幼兒子的殷秀賢親自處決逃脫法網的加害者後展開的故事。

多主演大女主戲的金南珠在新劇中飾演心理學教授兼知名作家「殷秀賢」，本是過著讓人艷羨的成功生活，但無辜失去了年幼的兒子，她親自處決加害者後過著悽慘的生活。 與和自己有著同樣傷痛的人糾纏在一起，在解開神秘事件的過程中，治癒了彼此的靈魂和心靈創傷。車銀優飾演的則是雖然擁有善良的面龐，卻是無法知道內心的神秘人物「權善律」，他在富裕的家庭中長大，但因為一系列事件失去父母後，過著粗獷潦草的生活。



從早前公開的預告片、宣傳海報來看，觀眾們難以琢磨透金南珠和車銀優劇中到底是什麼關係，甚至有不少網友猜測兩人是否會有感情戲，畢竟韓劇中姐弟戀是常有的設定，然而隨只是猜測，也令不少觀眾感到不滿。日前金南珠做客了綜藝節目《劉QUIZ》，親自解釋了《美好世界》中她和車銀優的關係，表示：「我們並非戀人關係，請大家安心。 」

根據劇組公開的人物關係圖，與「權善律」有關的唯一關係是「張馨子」，她是「殷秀賢」曾經的獄友，這使得「權善律」的故事籠罩著一層神秘的面紗，想必男、女主相識是通過「張馨子」的介紹，而他倆又將隱藏著怎樣的真相和謊言，讓觀眾們期待感飆升。



此外，《美好世界》在2024年3月1日起每週五、六22:30於Disney+獨家上線。

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